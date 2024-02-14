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"Це фронт. Це кордон". У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем
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"Це фронт. Це кордон". У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем

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У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем. Він служив стрільцем, загинув на Сумщині 6 лютого, через два дні після свого 50-річчя.

14 лютого у сумському храмі Георгія Переможця прощалися із захисником Андрієм Лебідем. За інформацією обласного центру комплектування, він служив стрільцем-оператором, загинув 6 лютого у Сумському районі.

"Це фронт. Це кордон". У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем
Фото: Суспільне Суми

"Це фронт. Це кордон – кілометр до Росії. Бої йдуть, постійно обстріли. Це тут не видно нічого, не чути. Там же постійно все під обстрілами, хлопці гинуть. Про це не кажуть, дивляться Донбас, а тут? Тут теж по всьому кордону наші люди стоять, важко, атакують їх арта, дрони", – розповів побратим Андрія Лебідя Сергій "Душман".

Андрій Лебідь був офіцером МВС, працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Після відставки – в охоронних структурах, розповів його колишній колега Ігор: "Він добрий, спокійний був, але життя його заставило йти на війну".

"Це фронт. Це кордон". У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем
Фото: Суспільне Суми

У Андрія залишилися дружина і донька. Сестра Андрія розповіла, що він пішов воювати, бо не міг інакше: "Він з першого дня пішов. 24 він пішов у військкомат, там йому відмовили, і він пішов добровольцем. Пішов в ТРО, підписав контракт з ЗСУ. Він не міг не піти, він завжди казав: "А хто буде, як не ми".

"Це фронт. Це кордон". У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем
Фото: Суспільне Суми

Андрій був чудовою людино, розповіла його теща Лідія Андріївна: "27 років ми разом прожили. Найкраща людина була. Ніколи в нас не було ніяких непорозумінь. Він все, все робив для нас. Він пішов 24, в артучилище зразу. Сказав, що я не можу, хто буде захищати вас? Тільки 50 років у неділю було, а вівторок все".

"Це фронт. Це кордон". У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем
Фото: Суспільне Суми

Поховали захисника на Алеї слави Баранівського кладовища.

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