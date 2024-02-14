На Закарпатті попрощалися із полеглим захисником Михайлом Бадзо

У селі Ключарки Мукачівського району 14 лютого попрощалися з полеглим захисником 46-річним Михайлом Бадзо.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

Прощання із військовослужбовцем відбулося у Свято-Покровському храмі села Ключарки. Попрощатися з Михайлом прийшли його рідні, односельці, друзі, знайомі, представники місцевої влади та побратими.

Фото: Мукачівська міська рада | Facebook

"Старший сержант Михайло Бадзо служив у військовій частині А4447. 6 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання, Михайло загинув, віддавши життя за свободу та незалежність України. Йому назавжди 46 років", — йдеться у повідомленні.

Фото: Мукачівська міська рада | Facebook

У військового залишилися мама, рідна сестра, дружина, сини Іван та Михайло і донечка Олександра. Вічна та світла пам'ять Герою!

Фото: Мукачівська міська рада | Facebook

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