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У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
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У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар

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У Вінниці 14 лютого, у День закоханих, у відділі ДРАЦСу одружилися 10 пар. Троє з них — урочисто. Торік охочих побратися було більше. Про це Суспільному розповіла церемоніймейстерка Олена Синенька.

У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
Фото: Суспільне Вінниця
Він відрізняється від попередніх років. Наречених стало відчутно менше, якщо порівнювати з минулими роками, то у нас було більше 20 пар. Багато із них урочисто. Сьогодні ж лише кілька пар”, — сказала Олена Синенька.
У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
Фото: Суспільне Вінниця

За її словами, ймовірно, молодят відлякує високосний рік. Загалом, розповіла Синенька, останнім часом урочистих церемоній небагато.

У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
Фото: Суспільне Вінниця
Зараз розписуються більшість військові. Не урочисто. Всі святкують камерно: це найближчі люди й одягають військову форму, вишиванки. Великих святкувань немає. До повномасштабної війни саме так усе і відбувалося. Ці два роки було підвищення попиту, а зараз усе стабілізувалося”, — сказала Олена Синенька.
У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
Фото: Суспільне Вінниця

Серед молодят були Владислав та Анна. Суспільному наречена розповіла, що дату 14 лютого обрали заздалегідь.Шлюб укладали у колі рідних. Він військовий і за кілька днів має бути вже в частині.

“Тепер прийдеться чекати його з війни”, — пожартувала Анна.

У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
Фото: Суспільне Вінниця

Я щасливий сьогодні”, — сказав Владислав.

У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
Фото: Суспільне Вінниця

У день закоханих побралися також Ольга та Сергій.

У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
Фото: Суспільне Вінниця

Ми йшли до цього свідомо. Ми зараз дуже щасливі, що створили нашу сім’ю, яка побудована на коханні, взаємоповазі та розумінні”, — сказав Сергій.

У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар
Фото: Суспільне Вінниця

У нас сьогодні просто розпис. Я дуже вдячна коханому, що він мене підтримав розписатися у будній 14 лютого. Він погодився”, — сказала Ольга.

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