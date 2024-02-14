У Вінниці у День закоханих шлюб уклали десять пар

У Вінниці 14 лютого, у День закоханих, у відділі ДРАЦСу одружилися 10 пар. Троє з них — урочисто. Торік охочих побратися було більше. Про це Суспільному розповіла церемоніймейстерка Олена Синенька.

Фото: Суспільне Вінниця

“Він відрізняється від попередніх років. Наречених стало відчутно менше, якщо порівнювати з минулими роками, то у нас було більше 20 пар. Багато із них урочисто. Сьогодні ж лише кілька пар”, — сказала Олена Синенька.

Фото: Суспільне Вінниця

За її словами, ймовірно, молодят відлякує високосний рік. Загалом, розповіла Синенька, останнім часом урочистих церемоній небагато.

Фото: Суспільне Вінниця

“Зараз розписуються більшість військові. Не урочисто. Всі святкують камерно: це найближчі люди й одягають військову форму, вишиванки. Великих святкувань немає. До повномасштабної війни саме так усе і відбувалося. Ці два роки було підвищення попиту, а зараз усе стабілізувалося”, — сказала Олена Синенька.

Фото: Суспільне Вінниця

Серед молодят були Владислав та Анна. Суспільному наречена розповіла, що дату 14 лютого обрали заздалегідь.Шлюб укладали у колі рідних. Він військовий і за кілька днів має бути вже в частині.

“Тепер прийдеться чекати його з війни”, — пожартувала Анна.

Фото: Суспільне Вінниця

“Я щасливий сьогодні”, — сказав Владислав.

Фото: Суспільне Вінниця

У день закоханих побралися також Ольга та Сергій.

Фото: Суспільне Вінниця

“Ми йшли до цього свідомо. Ми зараз дуже щасливі, що створили нашу сім’ю, яка побудована на коханні, взаємоповазі та розумінні”, — сказав Сергій.

Фото: Суспільне Вінниця

“У нас сьогодні просто розпис. Я дуже вдячна коханому, що він мене підтримав розписатися у будній — 14 лютого. Він погодився”, — сказала Ольга.