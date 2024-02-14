У столиці під час комендантської години автівка в'їхала в припарковану на узбіччі автоцистерну. Постраждав пасажир легковика.

Про це повідомляє поліція Києва.

ДТП сталася в ніч на 14 лютого на вулиці Милославській у Деснянському районі. Встановили, що 36-річний водій Citroen перебував за кермом нетверезим. Прилад "Драгер" показав 1,51 проміле.

У Києві нетверезий водій врізався в автоцистерну під час комендантської години. Фото: поліція Києва

Він врізався у припаркований вантажний автомобіль з автоцистерною. 24-річного пасажира госпіталізували із закритим переломом лівого передпліччя, забійної рани голови та закритої черепно-мозкової травми.

Водія затримали та вже повідомили підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 3 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п'яти років.