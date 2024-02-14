НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
ЗСУПохованняВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
Фото: Великобичківська селищна рада

У селі Косівська Поляна Рахівського району 13 лютого попрощалися з полеглим захисником 44-річним Ігорем Гаврищуком.

Про це повідомили на сторінці Великобичківської селищної ради у Facebook.

Віддати шану полеглому на війні Ігорю Гаврищуку прийшли рідні, знайомі, військовослужбовці та односельці.

На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
Фото: Великобичківська селищна рада

"Мешканці громади проводжали в останню дорогу воїна живим коридором, зі схиленими головами, квітами, лампадками та прапорами", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
Фото: Великобичківська селищна рада

Військовослужбовець загинув 7 лютого внаслідок російського мінометного обстрілу у районі міста Авдіївка, що на Донеччині.

На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
Фото: Великобичківська селищна рада

Поховали захисника в рідному селі Косівська Поляна. Вічна та світла пам'ять Герою!

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Херсонщина, ЗСУ, Генштаб
Упродовж доби армія РФ сім разів безрезультатно штурмувала позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
Встановив протез ока та проходить реабілітацію: як відновлюється боєць з Чернігівщини після того, як отримав поранення
Встановив протез ока та проходить реабілітацію: як відновлюється боєць з Чернігівщини після того, як отримав поранення
Херсон, 124 бригада, ТРО, тероборона
Боронять правобережжя та звільняють лівий берег Херсонщини. Історії бійців 124 окремої бригади територіальної оборони
Похоронна процесія за Василем Бойком. Лютий, 2024
Захищав Україну з 2014 року: на Тернопільщині поховали бійця Василя Бойка
На початок