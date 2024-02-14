На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком

У селі Косівська Поляна Рахівського району 13 лютого попрощалися з полеглим захисником 44-річним Ігорем Гаврищуком.

Про це повідомили на сторінці Великобичківської селищної ради у Facebook.

Віддати шану полеглому на війні Ігорю Гаврищуку прийшли рідні, знайомі, військовослужбовці та односельці.

Фото: Великобичківська селищна рада

"Мешканці громади проводжали в останню дорогу воїна живим коридором, зі схиленими головами, квітами, лампадками та прапорами", — йдеться у повідомленні.

Фото: Великобичківська селищна рада

Військовослужбовець загинув 7 лютого внаслідок російського мінометного обстрілу у районі міста Авдіївка, що на Донеччині.

Фото: Великобичківська селищна рада

Поховали захисника в рідному селі Косівська Поляна. Вічна та світла пам'ять Герою!

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