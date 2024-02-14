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Дефіциту в українській енергосистемі не прогнозується — "Укренерго"
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Дефіциту в українській енергосистемі не прогнозується — "Укренерго"

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Лінія електропередач. Фото: УНІАН

Станом на 14 лютого електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується. Також сьогодні Україна експортує електрику в нічні та денні години в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову, загальним обсягом 776 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 176 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови, загальним обсягом 1 923 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 250 МВт.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії додали, що протягом доби на теплових електростанціях включили в мережу після ремонту один з енергоблоків, що були пошкоджені при обстрілах.

Також на підстанції "Укренерго" в південному регіоні відновлено роботу частини обладнання. Це підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами по одній з областей. Загальна пропускна здатність високовольтних мереж компанії достатня для покриття наявного попиту.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 399 населених пунктів.

"Через артобстріл з боку кордону РФ є пошкодження в розподільчих мережах Сумської області. Також через обстріли є пошкодження в мережах "Херсонобленерго". Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з підтопленням продовжують залишатись знеструмленими 24 споживачі в Закарпатській області. З технічних причин є відключення в Дніпропетровській, Київській, Сумській, Чернігівській областях. Тривають ремонтні роботи.

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