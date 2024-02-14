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Село Перемога на Житомирщині у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
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Село Перемога на Житомирщині у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти

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Село Перемога Брониківської громади Звягельського району увійшло до переліку населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати. Місцеві жителі не хочуть змінювати назву села і зібрали для цього підписи.

Про це Суспільному розповіла голова Брониківської громади Надія Залевська. За її словами, рішення Національної комісії стандартів державної мови про перейменування села сприймають як рекомендацію. А у самій назві села Перемога не вбачають нічого поганого.

"У Національній комісії стандартів державної мови ухвалили рішення про перейменування нашого села Перемога. Але ми вважаємо, що таке рішення для нас має рекомендаційний характер. Тобто ми можемо залишити ту назву, яка є сьогодні. Гадаємо, що сама назва села Перемога жодним чином не пов’язана з перемогою у Великій вітчизняній війні. Ця назва з’явилася набагато раніше. Ми не розуміємо, чому слово Перемога прив’язують тільки до Великої вітчизняної війни. Наші хлопці і зараз воюють, здобуваючи Україні Перемогу. Ми всі з нетерпінням чекаємо на нашу Перемогу", — сказала голова громади.

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Голова Брониківської громади Надія Залевська.

Зі слів Надії Залевської, у цьому селі проживає 170 людей. Серед них провели опитування. І всі місцеві висловилися, що вони категорично проти перейменування.

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Місцева жителька Валентина розповіла, що у селі Перемога вона проживає понад 50 років. Каже, не уявляє, що назва її села буде іншою.

"Хай вони там хоч гопки скачуть, а село ми не перейменуємо. Я особисто геть до президента із цим піду. Перемогою воно і залишиться. Люди за що сьогодні воюють на фронті? За перемогу. Чого ми хочемо найбільше сьогодні? Так, Перемоги. Війна ж має перемогою закінчитися", — сказала місцева жителька Валентина.

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Жителька села Перемога Валентина. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

За словами жінки, у селі жителі не підтримують перейменування і ще через те, що не хочуть змінювати документи.

"Це ви не знаєте, скільки документів треба перероблювати. Це ж купа грошей на це піде. А в кого ж ті гроші тепер є? У нас самі пенсіонери живуть. Тут немає таких, щоб не були пенсіонерами. В яку хату не зайдеш, там — або вдовиця або пенсіонер", — розповіла жителька села Перемога Валентина.

Інший житель села Володимир сказав, що про перейменування свого села нічого не чув. За його словами, теперішня назва йому подобається.

"Мені подобається назва села Перемога. Нехай буде Перемога. Від перейменування ж нічого не зміниться, — висловив власну думку Володимир.

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Житель села Перемога Володимир. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Віктор теж проти перейменування. Розповідає: у селі Перемога разом із родиною проживає на вулиці Перемоги. Каже, чув, що збирають підписи проти зміни назви села. Сам особисто теж не бачить логіки у перейменуванні.

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

"Мені казали, що ходили у селі збирали підписи проти перейменування. А навіщо змінювати? Я не розумію суті. Це ж не якась там російська назва. Ну, Перемога та й Перемога", — сказав місцевий житель Віктор.

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Житель села Перемога Віктор. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Експерт Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко Суспільному розповів, що інститут підтримує повернення історичних назв населених пунктів.

"Відомо, що це село мало свою історичну назву — Дідушанка. Відповідно зараз воно носить назву від організованої в 1930 році комуни, згодом — колгоспу "Перемога". Тому ця назва пов’язана зі становленням радянської влади та з реалізацією російської імперської політики. Якщо відповідний орган місцевого самоврядування не надасть Верховній раді України пропозиції щодо перейменування, тоді Верховна рада звернеться до інституту національної пам'яті, аби там надали рекомендації щодо таких населених пунктів, як цей", — сказав експерт Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко.

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне писало, що Нацкомісія зі стандартів державної мови у рішенні від 22 червня 2023 року на своєму сайті оприлюднила перелік сіл, селищ, міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, як такі, чиї назви є наслідком російської колоніальної політики. У цей перелік, зокрема, увійшли 43 населені пункти у 30 громадах Житомирщини. У тому числі і село Перемога Брониківської громади.

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Список населених пунктів Житомирщини, які рекомендує переменувати Національна комісія зі стандартів державної мови. Скриншот/Суспільне Житомир

Село Перемога на Житомирщині — у переліку на перейменування: що думають місцеві жителі та експерти
Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" набув чинності 27 липня 2023 року.

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