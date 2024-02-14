У Житомирі водій з ознаками наркосп'яніння наїхав на електроопору та паркан

14 лютого близько четвертої години ранку у Житомирі сталася ДТП — керманич легковика наїхав на електроопору та паркан. Патрульні запідозрили у водія стан наркотичного сп'яніння та відправили здавати тест на наявність заборонених речовин в крові.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Патрульної поліції Житомирщини Тетяна Носадчук.

За її словами, ДТП трапилася на вулиці Бориса Тена в Житомирі. Патрульні встановили, що водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості руху, аби могти постійно контролювати рух автівки і безпечно керувати нею, внаслідок чого наїхав на електроопору і паркан. Також патрульні запідозрили у водія стан наркотичного сп'яніння

"Інспектори склали на водія протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.У водія спостерігалися ознаки наркотичного сп'яніння, тому його доставили у медичний заклад, де він погодився здати біоматеріал", — розповіла речниця патрульної поліції і додала, що результати тестів будуть відомі згодом.

Раніше Суспільне повідомляло, що поблизу Житомира на території Березівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода — автівка врізалася в дерево та припаркований мікроавтобус. Загинув пасажир легковика. Водій, який отримав травми, був нетверезим.

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