Проби ґрунту, води з поверхневих водойм та підземних джерел водопостачання відібрали на Харківщині, щоб перевірити їх на забруднення нафтопродуктами після влучання російських безпілотників 9 лютого по нафтобазі.

Про це Суспільне Харків розповіла заступниця генерального директора центру контролю та профілактики хвороб Неля Новіцька.

"Про попередні результати дослідження сказати не можемо. Про результати проб, які відібрали вчора [12 лютого — ред.], ми зможемо сказати завтра, — щодо вмісту нафтопродуктів у питній воді природних джерел. Сьогодні [13 лютого — ред.] буде відбір ґрунту. Також ми відбираємо проби води у річках: Немишля, Харків, Уди, Лопань і Сіверський Донець. Вчорашні проби були відібрані у джерелі біля Петренківського водоймища. Брали там, бо воно перебуває у безпосередній близькості від місця аварії", — розказала Новіцька.

Дослідження проводять у лабораторіях Харкова та області.

Неля Новіцька. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

За словами Нелі Новіцької, норма вмісту нафтопродуктів у питній воді — 0,3 міліграма на дециметр кубічний питної води.

"Вміст нафтопродуктів, який вищий цієї норми, говорить про віддалені наслідки для здоров'я. Не можна сказати, що якщо людина випила таку воду, то вона одразу захворіє. Якщо буде якийсь вплив на здоров'я, то це будуть значно віддалені наслідки, які ми взагалі, можливо, не пов'яжемо з цією аварією. Нафтопродукти можуть просочуватися через підземні водоносні горизонти. Люди, які вживають воду з приватних колодязів, свердловин, то вони певну кількість нафтопродуктів споживають".

Вживання води з централізованого водопостачання не несе ризиків для здоров'я, але спеціалістка рекомендує не вживати певний час воду з індивідуальних свердловин поблизу місця аварії.

"Потрібен час, щоб нафтопродукти просочилися у підземні водоносні горизонти. Ми їх зможемо знайти через деякий проміжок часу: тиждень, два, місяць. Зараз сказати через скільки ми їх знайдемо неможливо. Все залежить від складу ґрунтів, температурних умов. Щодо джерел на території міста, то ми досліджуємо їх щомісяця. На жаль, вміст нафтопродуктів у питній воді з децентралізованих джерел не нормується", — каже Новіцька.

Уловлювач сміття на водоймі Харківщини. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Заступниця генерального директора центру контролю та профілактики хвороб розказує, що нині складно прогнозувати наслідки для здоров'я від вживання води з перевищенням вмісту нафтопродуктів.

"Я на своїй практиці не зустрічала захворювання, які спричиняли нафтопродукти. Вони як хімічна речовина діють в комплексі з іншими речовинами, які є у питній воді та у ґрунті. На Сіверському Донцю водозабір для міста розташований вище за течією від місця падіння річки Уди. Тобто для питного постачання Харкова аварія не матиме впливу", — стверджує Неля Новіцька.

Що відомо про удар по нафтобазі та пожежу у Немишлянському районі Харкова 9 лютого

Ввечері 9 лютого російські безпілотники влучили по нафтобазі у Харкові. Внаслідок влучання стався витік пального, через що спалахнула пожежа.

Згоріло щонайменше 15 будинків. Семеро людей, серед яких троє дітей, загинули. Ще троє зазнали поранень. За даними слідчих поліції, по території підприємства росіяни вдарили трьома дронами типу Shahed.

Роботи на нафтобазі у Немишлянському районі завершили об 11:00 12 лютого. Рятувальники майже 60 годин усували наслідки пожежі.

Після удару РФ по резервуарах підприємства у Немишлянському районі 9 лютого стався витік нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними, у середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів.

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