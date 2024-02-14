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У громаді на Вінниччині побудували укриття для ще одного дитсадка
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У громаді на Вінниччині побудували укриття для ще одного дитсадка

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У громаді на Вінниччині побудували укриття для ще одного дитсадка
Діти спускаються в укриття під час повітряної тривоги на Вінниччині. Фото: Суспільне Вінниця

У селі Дружелюбівка Калинівської громади, що на Вінниччині, облаштували укриття для місцевого дитячого садка. Заклад два роки працював дистанційно.

За словами заступника очільника відділу освіти Калинівської міської ради Леоніда Мацери, багато робіт виконували господарським способом. Допомагали батьки дітей, які відвідують дитсадок. На матеріали з міського бюджету виділили близько 200 тисяч гривень.

"З 18 садочків без укриття залишився один — № 3. Потрібно завершити котлован і перекрити. З 24 шкіл і трьох філій не мають укриття два заклади", — зазначив Леонід Мацера.

У громаді на Вінниччині побудували укриття для ще одного дитсадка
Фото: Суспільне Вінниця

Дружелюбівський дитсадок відвідує 15 дітей. За словами директорки Марини Поліщук, для укриття обрали приміщення перероблено з колишнього льоху, де зберігались овочі.

"Обрали це приміщення, бо у підвалі кам’яні стіни і площа дозволяла. За три місяці провели капітальний ремонт, зробили бетонне перекриття, встановили вентиляцію та опалення, зробили додатковий вхід, побудували сходи. Аби дітям не лячно було спускатись в укриття, розмалювали стіни", — розповіла Марина Поліщук.

У громаді на Вінниччині побудували укриття для ще одного дитсадка
Фото: Суспільне Вінниця

В укритті є куточок гігієни, умивальник та біотуалет. Передбачений запас води, печиво, сухі сніданки. Крім лавок та столів, є і ліжка.

“У нас кілька разів тривога застала під час денного сну. Спустились. Маленькі і страші спали. Було і під час прийому їжі. По режиму харчувались", — розповіла Марина Поліщук.

У громаді на Вінниччині побудували укриття для ще одного дитсадка
Фото: Суспільне Вінниця

Наразі у Калинівській громаді без укриттів залишаються три заклади освіти. Роботи тривають у школі села Мізяків та філії села Дружнє.

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