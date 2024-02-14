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У лікарнях Миколаєва створять позаштатні ВЛК
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У лікарнях Миколаєва створять позаштатні ВЛК

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У лікарнях Миколаєва створять позаштатні ВЛК
Ілюстративне фото. Getty Images.

У Миколаєві створять позаштатні військово-лікарські комісії у деяких закладах охорони здоров'я міста. Комісії будуть розташовані у Корабельному, Інгульському та Центральному районах.

Рішення було прийнято 14 лютого на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Окрім створення позаштатних ВЛК, виконком ухвалив, що медичне обстеження військовозобов’язаних буде безплатним, позачерговим і відбуватиметься в стислі терміни.

Зокрема, в лікарнях під час обстеження військовозобов'язані можуть здійснити комплексне дослідження: аналізи крові та сечі, електрокардіографію, туберкулінові проби тощо.

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