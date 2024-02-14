Підвезення дітей до шкіл: за рік для Черкащини придбали понад 40 автобусів

Для Черкащини за 2023 рік закупили понад 40 автобусів для підвезення учнів до шкіл, зокрема, в сільській місцевості. Це транспорт, придбаний за кошти державного та місцевих бюджетів, а також допомога від інших держав.

Про це розповів під час брифінгу заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай, повідомила кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

За словами посадовця, 18 автобусів придбали у співфінансуванні з громадами.

"З кожною громадою говорили окремо. Попередньо була домовленість про те, що 30 відсотків буде від громади, а 70 — з державного бюджету", — зазначив він.

19 громад області придбали 19 автобусів самостійно додатково, додав посадовець. Для дітей з особливими освітніми потребами придбали п'ять автобусів, ще чотири надійшли з Франції. Таким чином школи отримали понад чотири десятки автобусів.

Загалом, пояснив Олександр Шамрай, по області дітей та вчителів підвозять до шкіл понад 280 автобусів. Ще 54 автобуси здійснюють перевезення на підставі договорів з підприємцями.

На 2024 рік для Черкащини планують купити ще понад пів сотні шкільних автобусів. На це необхідно мільярд гривень.

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