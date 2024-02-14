Штовхнула хлопця на парту, той у відповідь кинув стілець. На Чернігівщині в ліцеї Іванівської громади 13 лютого стався конфлікт між учнями. Внаслідок цього, 11-класницю шпиталізували до обласної дитячої лікарні. Нині поліція розслідує кримінальне провадження за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Зі слів речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, нині співробітники ювенальної превенції з’ясовують всі обставини інциденту. Як ситуацію коментують у навчальному закладі — читайте далі в матеріалі.

Що відомо

Конфлікт між двома учнями стався в Іванівському ліцеї. Його директор Ігор Черевко розповів, це було 13 лютого близько 12 години. Учень з 8 класу та 11-класниця посварилися. Дівчина штовхнула хлопця на парту, той у відповідь кинув у неї стілець. Відео, на якому хлопець кидає стілець у дівчину, оприлюднила в Facebook сестра травмованої дівчини.

"Це не повне відео оприлюднено у Facebooк, ми подивилися уже повне відео, що там відбулося. Учень восьмого класу зайшов у 11-й клас. Спочатку були словесні розмови, потім постраждала бере кидає цього учня 8-класу у парту, у нього також є забої. Потім він кидає стілець, який потрапляє в дівчину", — каже Ігор Черевко.

Ігор Черевко. ФОТО: із соціальних мереж

Зі слів Ігоря Черевка, дівчина після конфлікту не зверталася по допомогу. На навчанні була до завершення уроків. Про інцидент того ж дня, ввечері, повідомила класному керівнику мати дівчинки.

"Не зверталася ні до класного керівника, ні до вчителів чи медичної сестри. Все було нормально, вона усміхалася, у мене ще урок був у них, ми навіть про це не знали. Спершу про це дізналася класний керівник, їй зателефонували близько 22:00 батьки Аліни і розказали, що таке ось сталося і ми забираємо дитину до лікарні".

Раніше, каже директор, подібних конфліктів між дітьми не було. Наразі в ліцеї працюють правоохоронні органи.

Травмована дівчина. ФОТО: із соціальних мереж

Що кажуть рідні травмованої учениці

Отримати коментар рідних травмованої дівчини журналістам Суспільного не вдалося. У соціальних мережах сестра 11-класниці написала, далі цитуємо:

"Зараз моя сестра Аліна знаходиться в лікарні на обстежені, лікарі прогнозують струс мозку, їй зараз не можна підійматися з ліжка, приймає ліки. (А ці ...не знаю як назвати дітей, які знущаються, застосовують фізичне насилля, вони почувають себе добре, і вважають, що це нормально. Нема слів у мене. Мама зробила все можливе, щоб вони були покарані", — йдеться у повідомленні.

Ми намагаємося зв'язатися з сестрою травмованої дівчини та отримати її коментар.

Що кажуть медики про стан дівчини

Наразі дівчина перебуває в Чернігівській обласній дитячій лікарні у травматологічному відділені, розповіла гендиректорка закладу Тетяна Лебедєва.

"У нас є в стаціонарі дитина, яка вчора (13 лютого, — ред.) поступила. Вона отримала травми в школі. Вона перебуває в травматологічному відділенні. У неї є ознаки струсу головного мозку".

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