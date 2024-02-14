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У Харкові вдруге пошкодили погруддя молодогвардійців: коментар міськради
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У Харкові вдруге пошкодили погруддя молодогвардійців: коментар міськради

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У Харкові триває процес щодо списання погрудь молодогвардійцям, які розташовані поблизу 116-ї школи в Харкові. 13 лютого погруддя розбили невідомі.

Запит до міністерства культури у лютому надіслало управління освіти Шевченківського району Харкова, сказала Суспільне Харків директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.

Молодогвардійці Харків
У Харкові невідомі розбили погруддя молодогвардійцям, 14 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

"Погруддя, які розташовані на території 116-ї школи в Харкові, обов'язково знесуть. Але ми не робимо так, щоб прийшли розбили, розвалили, нашкодили й побігли. Погруддя перебувають на обліку в міністерстві культури, поки міністерство не зніме їх з обліку, ми не маємо права їх знести", — сказала Ольга Деменко.

Молодогвардійці Харків
Розбите погруддя молодогвардійцю, Харків, 14 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

За її словами, у Харкові 12 об'єктів підпадають під демонтаж.

"Ми живемо у правовій державі, тому все має бути за законом. Ми зараз склали повний перелік об'єктів, які є на територіях навчальних закладів. У нас таких 12 об'єктів. І ми доведемо все до логічного завершення, але дотримуючись законів і нормативно-правових документів. Бо такі дії (побиття погрудь — ред.) — це вандалізм", — додала Деменко.

молодогвардійці Харків
Пошкоджене погруддя, Харків, 14 лютого 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

14 лютого алею молодогвардійців оглянули поліцейські та провели слідчі дії, повідомила Суспільному речниця поліції Харківщини Олена Соболевська.

Камери відеоспостереження не зафіксували нападників, вночі не працює вуличне освітлення, розповіла Суспільне Харків директорка 116-го ліцею, біля якого стоять погруддя молодогвардійцям, Оксана Бугакова.

"Я зайшла до школи, це було вранці. Мені охоронник повідомив, що він вийшов зранку і побачив пошкоджені погруддя. Були люди поряд зі школою, вони сказали, що викликали поліцію. Ремонт не плануємо робити, накривати погруддя теж не будемо. Я знаю, що відбуваються процеси, які пов’язані з вилученням з публічного простору цих пам’яток. Я думаю, їх знесуть відповідно до закону", — сказала Бугакова.

У Харкові вдруге пошкодили погруддя молодогвардійців
Погруддя молодогвардійцям розташовані біля 116-го ліцею Харкова, лютий 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Коментар департаменту культури Харківської обладміністрації

Працівники облдепартаменту культури склали акт щодо пошкодження об’єктів культурної спадщини, розповів Суспільне Харків заступник директора облдепартаменту Олександр Костін.

"Якщо не помиляюсь, із восьми погрудь значних пошкоджень зазнали шість. Відповідно до процедури складається акт про пошкодження, потім ми надаємо його до центрального органу з охорони культурної спадщини — це Міністерство культури та інформаційної політики, кажемо, що є факт руйнації. Зараз доопрацьовується акт і передамо його в поліцію. Ми будемо діяти в правовому полі, а вже питання покарання — це до правоохоронних органів", — сказав Костін.

За його словами, відновлювати або консервувати погруддя молодогвардійців у Харкові поки не планують.

Що відомо про погруддя молодогвардійців у Харкові

7 лютого 2024 року вісім погрудь молодогвардійців розмалювали фарбою.

Погруддя молодогвардійців поблизу будинку "Слово" у Харкові, які представники громадської організації "Деколонізація. Україна" вимагали демонтувати влітку 2023 року.

Погруддя молодогвардійцям не перебувають на балансі області, але мають статус пам’яток місцевого значення, сказав Суспільне Харків заступник директора облдепартаменту культури Олександр Костін. За його словами, щоб позбавити бюсти цього статусу, восени 2023 року облдепартамент направив листа до Міністерства культури.

За словами представниці Українського інституту національної пам'яті Марії Тахтаулової, возвеличувати молодогвардійців почали після виходу однойменного роману Олександра Фадєєва. Сама ця організація є міфом.

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