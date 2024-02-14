В Житомирі прикордонник Сергій із позивним "Крот" освідчився своїй коханій Ользі 14 лютого, у День святого Валентина. Для цього він приїхав з-під Мар'їнки, що на Донеччині, та прийшов до неї на роботу з квітами.

Як це було — бачили кореспонденти Суспільного.

Прикордонник Сергій із позивним "Крот". 14 лютого 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Ольга Павлюк працює на Житньому ринку. Жінка сказала, що про освідчення не здогадувалась.

"Я може чогось і очікувала, але не думала, що це буде так масштабно. Такі емоції, таке здивування. Це дуже-дуже приємно. У мене просто немає слів", — сказала Ольга.

"Чесно скажу, в бою з ворогом мене так не тіпало, і я не заїкався як сьогодні. Я дуже нервував, і сьогодні, і вчора, коли це все організовувалось", — розповів військовий Сергій.

На пропозицію Сергія Ольга відповіла — так.

Військовий Сергій освідчується Ользі Павлюк. Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Ольга сказала, що з Сергієм познайомилась нещодавно. Це була подяка, бо його мама купувала у неї товар і передавала хлопцям на фронт.

"Коли Сергій прийшов, це була подяка, перші квіти, — сказала Ольга. — І все. Потім уся ця підтримка, дзвінки".

Сергій розповідає, що постійно був на зв’язку із Ольгою, телефонував їй, розповідав, як справи.

"Кожного разу, коли я йшов на "вихід", я телефонував їй і казав: "Сонечко, все буде добре". Повернувшись, телефонував їй і казав, що живий і здоровий. І я зрозумів, що маю зробити цей вибір, бо пройшов так багато недоброго, тож хотів, щоб ми поєдналися", — сказав військовий.

Ольга та Сергій. Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Після одруження Сергій та Ольга мріють разом поїхати у весільну подорож. Кажуть, що хочуть, щоб було трохи тепліше, і щоб до цього часу все заспокоїлось.

"Зараз такої можливості немає. А щоб вона була, треба ворогу дати таку відсіч, аби він сюди більше ніколи не потикався", — сказав Сергій.

Ольга та Сергій. Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Ольга та Сергій. Житомир, 14 лютого 2024 року. Фото: Олена Ваховська/Суспільне Житомир

Як раніше писало Суспільне, торік, в 2023 році, 14 лютого у День святого Валентина на Житомирщині вирішили одружитися понад 30 пар.

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