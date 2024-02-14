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Хворіють менше, але важче: грип А й штами коронавірусу Pirola й Дженні на Хмельниччині
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Хворіють менше, але важче: грип А й штами коронавірусу Pirola й Дженні на Хмельниччині

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На Хмельниччині виявили вірус SARS-CoV-2 Дженні, що є субваріантом "Омікрону" й новий субваріант вірусу BA.2.86 під назвою Pirola. Також в області циркулює грип А та грип В. Епідпоріг перевищений на 51%.

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич.

За його словами, з 5 до 11 лютого у Хмельницькій області зафіксували 11 832 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Порівнюючи з попереднім тижнем, кількість нових виявлених хворих знизилась, втім, більше людей важче хворіють й потребують госпіталізації. Наразі на стаціонарному лікуванні 437 жителів області, каже Габрикевич.

"Більше хворіють люди середнього та старшого віку. Поряд з тим хворіють також організовані колективи шкіл. На сьогодні ще залишається на дистанційному навчанні 88 навчальних закладів області, 85 – відновили навчання. У Хмельницькому три заклади відновило навчання, три заклади досі на дистанційному навчанні", — говорить головний санітарний лікар.

На Хмельниччині також зменшилась кількість нових виявлених хворих на Covid й збільшився відсоток їх госпіталізації, каже Микола Габрикевич: "Турбує те, що 25% інфікованих наразі в лікарнях, дев'ять осіб в реанімації. Переважають хворі старшого віку, найбільше хворих старше 65 років – 22 особи".

За словами Габрикевича, у Шепетівському районі цього тижня зафіксували спад захворюваності — на 800 осіб менше ніж тижнем раніше. У Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районах захворюваність зростає.

"Ми аналізували й прийшли до висновку, що така ситуація буде ще тиждень-два й тоді захворюваність піде на спад. Але нам потрібно дотримуватись простих профілактичних заходів: носити маски, уникати місць масового скупчення людей, провітрювати приміщення, їсти більше овочів, фруктів й вакцинуватись. Проблем з вакциною зараз немає. На Хмельниччину завезена вакцина проти вірусу Омікрон. Також в достатній кількості є вакцини проти грипу. Тому звертайтесь до сімейних лікарів й імунізуйтесь", — сказав лікар.

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