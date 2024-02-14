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За організацію псевдореферендуму чотирьом жителям Луганщині оголосили підозру
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За організацію псевдореферендуму чотирьом жителям Луганщині оголосили підозру

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Чотирьох жителів Луганщини правоохоронці підозрюють в організації псевдореферендуму. Серед них — ексвикладач луганського вишу, який став "окупаційним директором інституту".

Про це повідомила прокуратура Луганської області.

За даними слідства, підозрювані — проросійські налаштовані жителі Луганська, Сорокиного та Риб’янцевого.

За організацію псевдореферендуму чотирьом жителям Луганщині оголосили підозру
Підозрювані з Луганська за організацію псевдореферендума. Фото: прокуратура Луганщини/Telegram

"Один із фігурантів — ексвикладач одного з луганських вишів, який підтримує ворога ще з 2014 року. При окупантах став "директором" інституту цивільного захисту Луганського державного університету імені Володимира Даля, а також став "керівником Луганського регіонального відділення Всеросійського студентського корпусу рятувальників". Заклад здійснює фахову підготовку особового складу для окупаційних "МНС" та "збройних сил"", — йдеться на сайті відомства.

Там також зазначили, що підозрюваний веде активну медійну діяльність на користь держави-агресорки.

За даними прокуратури, у вересні 2022 року він обійняв посаду "голови дільничної виборчої комісії № 212 в Луганську", де приймав звернення громадян, складав списки виборців, підраховував "голоси" та підписував відповідні "протоколи".

Після повномасштабного вторгнення РФ ще троє луганців почали співпрацювати з окупантами, йдеться в повідомленні.

"Одна підозрювана очолила "ДВК №1108 у Краснодоні", інші двоє стали "членами ТВК" у селі Риб’янцеве. Так звана голова комісії уточнювала списки виборців, подавала їх для загального ознайомлення, забезпечувала підготовку приміщення для голосування та організовувала безпосередній процес "виборів", — додали в прокуратурі Луганської області

Як зазначили у відомстві, наразі вирішується питання щодо оголошення всіх чотирьох жителів Луганщини у розшук. Їм інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (за ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

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