У Чернівецькій громаді є щонайменше 150 паїв, на які не оформили право власності. Зробити це потрібно до 2025 року, інакше ця земля перейде у комунальну власність громади. Суспільне Чернівці розповідає, кому потрібно оформити паї та як це зробити.

Чому на паї не оформили право власності

Коли у 1990-х роках ліквідували колгоспи у селах, то кожен їхній учасник мав право отримати земельну ділянку, яку обробляв. Тоді ці ділянки оформляли, видаючи сертифікат про отримання паю.

Однак на пресконференції 14 лютого директор міського Департаменту урбаністики та архітектури Андрій Тимофійчук розповів, що цей сертифікат не свідчить, що людина володіє паєм, натомість він є підставою для реєстрації права власності на землю.

Наразі у Чернівецькій громаді є щонайменше 150 паїв, на які не оформлене право власності. Це орієнтовно 90 гектарів землі у селах Коровія та Чорнівка.

Як зареєструвати право власності на паї

Оформити паї можуть люди, які отримали на них сертифікат або їхні спадкоємці. Якщо цей сертифікат втратили, то можна звернутися до архіву, щоб його відновити. Без сертифіката підставою для оформлення права власності на пай має бути рішення суду.

Щоб зареєструвати право власності, людина має:

подати заяву до міського Департаменту урбаністики, а також сертифікат, копії паспорта й коду платника податків, витяг з протоколу загальних зборів чи рішення сільради про закріплення земельної ділянки. Це потрібно, щоб отримати дозвіл сесії міськради на розробку технічної документації із землеустрою;

опісля звернутися до організацій, які виготовлять технічну документацію й зареєструють її в земельному кадастрі, – їхній перелік є у Департаменті;

затвердити технічну документацію на сесії міськради й опісля зареєструвати право власності на пай.

"На кожну сесію йде по два-три питання, коли люди оформляють [документи] й рухаються до реєстрації права власності. Але цей етап треба пройти з дотриманням законодавства, а це дві сесії", – каже Тимофійчук.

Скільки це вартує

Дозвіл на розробку технічної документації є безплатним, бо це ухвалюють на засіданні міськради. Вартість виготовлення цієї документації залежатиме від землевпорядників, які займатимуться цим.

Що буде, якщо паї не узаконити

Якщо людина не звернеться щодо узаконення паю до січня 2025 року, то вважатиметься, що вона відмовилася від паю. Відтак ця земля перейде у комунальну власність громади й нею розпоряджатиметься міськрада. Водночас міськрада не може передавати комусь цю землю впродовж семи років.

Тимофійчук радить звертатися щодо узаконення паю вже, бо цей процес триватиме щонайменше три місяці.

"Для цього треба дві сесії міськради. А, зважаючи на те, що людині треба зібрати старі документи, зокрема, знайти сертифікат, якому 20 років, а потім може ще й рішення сільради про закріплення землі в такому то куті, то це вже потрібно займатися цим питанням", – каже Тимофійчук.

За його словами, починати узаконення паю у листопаді-грудні може бути запізно. Якщо до кінця року людина не встигне це зробити, то доведеться через суд продовжувати строки витребування паю.

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