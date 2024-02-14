Керівницю апарату Харківської обладміністрації Вікторію Белявцеву звільнили за угодою сторін 13 лютого.

Про це Суспільне Харків повідомила речниця обладміністрації Олена Шаповал.

"Вона написала заяву на звільнення ще 5 лютого. До 13 лютого Вікторія Белявцева була у відпустці", — повідомила Олена Шаповал.

За її словами, на місце керівника апарату поки нікого не призначили.

Що відомо про підозру керівниці апарату Харківської ОВА

Керівницю апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву підозрюють у службовому підробленні та заволодінні сумою понад 15 млн гривень.

Продукти, закуплені в березні 2022 року для жителів Харківщини, передали за призначенням "в повному обсязі та в межах дії договору", повідомила пресслужба ОВА.

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