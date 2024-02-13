Керівницю апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву підозрюють у службовому підробленні та заволодінні сумою понад 15 млн гривень.

Про це 13 лютого повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, у березні 2022 року обладміністрація уклала тристоронній договір про закупівлю 235 тонн продуктів для жителів прифронтових та деокупованих територій, яку їм мали роздати безплатно.

"Посадовиця Харківської ОВА у змові з працівниками підприємства підробила документи про нібито отримання продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки "Укрзалізницею" понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили", — сказано в повідомленні.

За даними слідства, у грудні 2022 року Белявцева та інші підозрювані дізналися про кримінальне провадження щодо них і доставили продукти.

Окрім Вікторії Белявцевої, у справі підозрюють:

директорку підприємства та її заступника;

директор регіонального управління підприємства.

За частиною 5 ст. 191 та частиною 1 ст. 366 КК України, підозрюваній Вікторії Белявцевій загрожує до 12 років увʼязнення.

Кореспонденти Суспільне Харків намагалися отримати коментар Белявцевої. Телефоном посадовиця відповіла, що їй незручно говорити та поклала слухавку.

Офіційна позиція Харківської ОВА

В обладміністрації відреагували на підозру керівниці апарату Вікторії Белявцевій у розтраті на гуманітарній допомозі.

Продукти, закуплені в березні 2022 року для жителів Харківщини, передали за призначенням "в повному обсязі та в межах дії договору", повідомила пресслужба ОВА.

"За вказаним договором продукцію поставили в повному обсязі та в межах дії договору, передали за призначенням населенню Харківщини. Факт повної поставки та виконання умов договору підтверджують висновки державного аудиту за 2022 рік", — сказано в повідомленні.

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