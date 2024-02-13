НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Керівниця апарату Харківської ОВА причетна до розтрат під час закупівлі гумдопомоги на 15 млн грн — НАБУ
КОРУПЦІЯМІСЦЕВА ВЛАДАНАБУСАПГуманітарна допомогаРегіони

Керівниця апарату Харківської ОВА причетна до розтрат під час закупівлі гумдопомоги на 15 млн грн — НАБУ

Доповнено
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Керівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева
Керівниця апарату Харківської ОВА Вікторія Белявцева. youtube.com/TriolanLive

Керівницю апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву підозрюють у службовому підробленні та заволодінні сумою понад 15 млн гривень.

Про це 13 лютого повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, у березні 2022 року обладміністрація уклала тристоронній договір про закупівлю 235 тонн продуктів для жителів прифронтових та деокупованих територій, яку їм мали роздати безплатно.

"Посадовиця Харківської ОВА у змові з працівниками підприємства підробила документи про нібито отримання продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки "Укрзалізницею" понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили", — сказано в повідомленні.

За даними слідства, у грудні 2022 року Белявцева та інші підозрювані дізналися про кримінальне провадження щодо них і доставили продукти.

Окрім Вікторії Белявцевої, у справі підозрюють:

  • директорку підприємства та її заступника;
  • директор регіонального управління підприємства.

За частиною 5 ст. 191 та частиною 1 ст. 366 КК України, підозрюваній Вікторії Белявцевій загрожує до 12 років увʼязнення.

Кореспонденти Суспільне Харків намагалися отримати коментар Белявцевої. Телефоном посадовиця відповіла, що їй незручно говорити та поклала слухавку.

Офіційна позиція Харківської ОВА

В обладміністрації відреагували на підозру керівниці апарату Вікторії Белявцевій у розтраті на гуманітарній допомозі.

Продукти, закуплені в березні 2022 року для жителів Харківщини, передали за призначенням "в повному обсязі та в межах дії договору", повідомила пресслужба ОВА.

"За вказаним договором продукцію поставили в повному обсязі та в межах дії договору, передали за призначенням населенню Харківщини. Факт повної поставки та виконання умов договору підтверджують висновки державного аудиту за 2022 рік", — сказано в повідомленні.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Заволоділи 2,4 млн грн на ремонті: оголосили підозру директору інституту НАПН і підряднику
Витратили 2,4 млн грн на незакінчений ремонт: БЕБ перевіряє дії підрядника і керівника вишу в Києві
Корупція
НАБУ продовжує розслідування корупційної схеми із закупівлями харчів для ЗСУ. Вилучається первинна документація
Патрульного на Одещині підозрюють в отриманні хабарів від перевізників зернових
Патрульного на Одещині підозрюють в отриманні хабарів від перевізників зернових
Керівницю апарату Харківської ОВА, яку підозрюють у корупції, звільнили
Керівницю апарату Харківської ОВА, яку підозрюють у корупції, звільнили
На початок