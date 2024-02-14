Окупанти у Криму оголосили штормове попередження на 15-16 лютого

В окупованому Криму оголосили штормове попередження щодо несприятливих гідрометеорологічних явищ на четвер та п'ятницю — 15-16 лютого. Очікується значне посилення вітру.
Про це повідомило "Головного управління МНС Росії по Республіці Крим" на своєму каналі у Telegram.
"За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу довкілля 15-16 лютого в Криму очікується посилення північно-східного вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
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