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Кіно про ЛГБТ та толерантність зняв режисер з Хмельниччини
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Кіно про ЛГБТ та толерантність зняв режисер з Хмельниччини

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Кіно про ЛГБТ та толерантність зняв режисер з Хмельниччини
Фрагмент з фільму "Уроки толерантності", літо 2023, Київ. Скріншот з офіційного тизера фільму "Уроки толерантності"

Кінострічка "Уроки толерантності" сьогодні, 14 лютого, вийшла в прокат. Стрічка — про звичайну українську родину, ЛГБТ та толерантність.

Про це Суспільне Хмельницький розповів режисер, уродженець Хмельниччини Аркадій Непиталюк.

За його словами, в основі фільму п’єса Ігоря Білиця "Гей-парад". Режисер каже: порушувати тригерну для суспільства тему — час.

"П’єса Ігоря Білиця зацікавила мене для екранізації, тому що в ній, по-перше, відображено дуже актуальну в сучасній Україні тему нетолерантного ставлення до іншої людини. Йдеться не тільки про ставлення до людей ЛГБТ К+, а й про стосунки в родині: між чоловіком і дружиною, між батьками й дітьми", — сказав режисер.

Кіно про ЛГБТ та толерантність зняв режисер з Хмельниччини
Фрагмент з фільму "Уроки толерантності", літо 2023, Київ. Скріншот з офіційного тизера фільму "Уроки толерантності"

За сюжетом, вчителька з провінції, рятуючи родину від боргів, зважилася на державну програму з євроінтеграції "Уроки толерантності". І в їхній квартирі поселився представник ЛГБТ, тож родині доводиться долати свою гомофобію та ставати терпимішими до інакших людей.

"Я вважаю, що українське суспільство стане набагато толерантнішим до ЛГБТ К+ людей, тому що найголовніше вже сталося: люди помітили, дізналися, що поруч з ними є такі, інші, люди. Вони в чомусь інші, але водночас вони такі самі, як і всі", — говорить Аркадій Непиталюк.

За словами режисера, актори зіграли своїх персонажів чудово, фільм вийшов водночас і драматичним, і кумедним, і ліричним. А зняли його за дев’ять днів, каже Аркадій Непиталюк: "Так швидко нам вдалося зняти, тому що ми тривалий час готувалися і знайшли такий спосіб зйомок, котрий нам дозволив не затягувати їх під час війни".

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