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Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів: працюватимуть сапери
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Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів: працюватимуть сапери

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Жителів Київщини попереджають про звуки вибухів: працюватимуть сапери
Розмінування на Київщині. Фото (ілюстративне): Олександр Павлюк/Telegram

На Київщині триває ліквідація вибухонебезпечних предметів. У двох районах регіону працюватимуть фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На території Вишгородського району сьогодні, 14 лютого, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області може бути гучно", — йдеться у повідомленні.

В адміністрації закликають зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Також фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети у Білоцерківському районі, додали в КОВА.

Що відомо про планові вибухові роботи на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Зокрема, у жовтні минулого року снаряди і вибухівку знешкоджували у Білоцерківському, а у грудні — в Обухівському районах Київщини. 12 лютого цього року сапери працювали у Вишгородському районі

Колишній голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також минулого року були визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

Крім того, у Київській області проводять планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це — Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви та Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.

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