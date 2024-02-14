Не вистачає механізаторів на посівну через мобілізацію їхніх працівників. Так говорять фермери Олександр Шафорост та Сергій Дунь, які кожен обробляють понад 500 гектарів землі. Як підприємство може забронювати своїх працівників — у матеріалі Суспільного.

Понад 500 гектарів землі для обробітку має разом з братом фермер Олександр Шафорост. Через мобілізацію в господарстві не вистачає робочих рук на посівну, розповів аграрій. До вторгнення, у полі працювало 5 механізаторів, два з яких пенсійного віку, один багатодітний, а решта — військовозобов'язані.

"Ми втратили двох висококваліфікованих людей, які вміли налаштувати техніку, на коліні відремонтувати. Будь-яку проблему, яка може статися у полі, вони її відчувають зсередини і в лічені години можуть відремонтувати якусь важку поломку. Відповідно, їх ми не замінили ніким", - пояснив фермер Олександр Шафорост.

Олександр Шафорост, Сумська область, лютий, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

За його словами, знайти нові кадри за два роки не вдалося, тож за кермо сідають самі.

"Дефіцит кадрів в селі — це величезна болюча проблема Підготовка спеціаліста для роботи з технікою має бути не менше одного року. І це будуть лише базові знання, які теоретичні. А практична частина — це ще не менш одного року", - зазначив Олександр Шафорост.

Керувати технікою зможе не кожен — потрібні знання та досвід, як розповів фермер з сусіднього села Горобівка Сергій Дунь. Чоловік додав, що їхні кваліфіковані механізатори не всі забезпечені бронюванням.

"Є спеціалісти в галузі землеробства, і щоб на його місце знайти, по нашій громаді заміни нема. Дуже багато хлопців у нас забрано — служать. В обробітку в мене 510 гектарів. Працівників 6, я сьомий. Але з них три пенсіонери", - пояснив Сергій Дунь.

Фермери Олександр Шафорост та Сергій Дунь, Сумська область, лютий, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

За словами керівника профільного департаменту Сумської облдержадміністрації Олександра Маслака, бронювання працівників регулюється урядовою постановою. Для початку підприємство мають визнати критично важливим для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Звернення приймає і розглядає Міністерство аграрної політики та обласна влада.

"На обласному рівні — це мають бути на вибір 8 показників. Це довідки органів місцевого самоврядування про важливість даного підприємства для громади. Це кількість працівників, не менше трьох осіб. Це доходи за звітний період, що перевищують 2 000 гривень. Відповідність кодам економічної діяльності, які належать до галузі сільського господарства або переробної промисловості. Також наявність рахунку в банках для проведення зовнішньоекономічних операцій і інші показники. Тобто, на вибір мінімум три дають можливість подати документи на розгляд обласної комісії і отримати статус критично-важливого підприємства", - пояснив Олександр Маслак.

За його словами, на обласному рівні відповідні рішення про визнання організацій критично важливими ухвалені по 68 підприємствах, ще 100 — визнані такими на загальнодержавному рівні. Цей статус дає можливість подавати списки військовозобов’язаних для подальшої процедури їх бронювання.

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