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Окупаційний апеляційний суд залишив у силі вирок про ув'язнення на 13 років викраденого українця Цигіпу
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Окупаційний апеляційний суд залишив у силі вирок про ув'язнення на 13 років викраденого українця Цигіпу

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Український журналіст Сергій Цигіпа, викрадений і засуджений окупантами у Криму
Український журналіст Сергій Цигіпа, викрадений і засуджений окупантами у Криму. Фото: Олена Цигіпа

Цивільному полоненому жителю Нової Каховки, журналісту Сергію Цигіпі, якого окупанти викрали та незаконно засудили у Криму до 13 років ув'язнення за "шпигунство", окупаційний Апеляційний суд Сімферополя залишив вирок без змін.

Про це повідомила у коментарі Суспільному Крим дружина політв'язня Олена.

"Вчора (13 лютого — ред.) був апеляційний суд, вислухали адвоката, вислухали Сергія, щодо Женевських конвенцій... Судді удалилися порадитися... І все залишили без змін", — сказала вона.

За словами Олени Цигіпи, наразі чоловіка утримають у Сімферополі. Його планують етапувати на територію Росії у колонію суворого режиму, але поки що невідомо куди.

Крім того, у в'язня з'явилася пухлина розміром з перепелине яйце.

"Почуває себе не дуже добре. У нього завжди були проблеми з тиском і серцем, і до цього списку додалися проблеми з пухлиною на спині. Сергій написав, що був лікар, що він оглянув його, але сказав, що це нестрашно, що це просто жировик і пішов. На цьому усе діагностування й медичний огляд було закінчено", — додала дружина Цигіпи.

Судове засідання відбулося у закритому режимі, посилаючись на "документи з грифом держтаємниці" у матеріалах справи українця.

Правозахисники "Кримського процесу" з'ясували, що прізвище Цигіпи не фігурує ні на сайті "Верховного суду Криму", ні в апеляційній інстанції.

З доступних даних стало відомо, що окупаційний суддя з Криму Віктор Скляров оголосив вердикт у цій справі 6 жовтня 2023 року. Тоді пресслужба окупаційного Верховного суду опублікувала інформацію, що засудили чоловіка до 13 років ув'язнення за те, що він "передав представникам СБУ та ЗСУ дані про місця дислокації, чисельність і маршрути переміщення підрозділів російських військових у зоні проведення спецоперації та застосовувані ними види військової техніки й озброєнь". Того дня інші справи за відповідною статтею 276 КК РФ у "суді" не розглядали.

Що відомо про Сергія Цигіпу

Журналіста і письменника з Нової Каховки Сергія Цигіпу окупанти утримують у полоні вже два роки. Його викрали за проукраїнську позицію та журналістську діяльність, вважає захист. Українець також був волонтером.

Після його затримання 12 березня 2022 року зв’язок із ним перервався. Пізніше з пропагандистського ролика на російському телебаченні рідні дізналися, що він у полоні. За словами адвоката, його утримують у СІЗО №2 Сімферополя.

Міжнародне гуманітарне право забороняє переміщати осіб з окупованої території в інші регіони без нагальної потреби, а насильницьке зникнення та повністю закритий судовий процес є ознаками воєнного злочину.

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