НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену українським волонтерам

Національний банк України (НБУ) презентував нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!". Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають і знаходять шляхи для вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Від самого початку війни до волонтерства так чи інакше вже долучився кожен українець. Це настільки вже глибоко в нашому ДНК, що можна сміливо говорити: українці є нацією волонтерів. Тож нова пам’ятна монета – це наша вдячність волонтерам, які допомагали й продовжують допомагати військовим", — сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Гурт монети – рифлений. Тираж – до 50 тисяч штук.

Основним мотивом дизайну пам’ятної монети "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" стало плетіння маскувальної сітки.

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває зміст волонтерства як однієї з багатьох форм допомоги й всебічної підтримки та є втіленням сили і єдності нації в часи надважких випробувань.

На реверсі монети – стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об’єднаної країни, що "переплетена" та згуртована задля досягнення спільної мети.

"На аверсі монети ми бачимо символічні руки, що плетуть маскувальну сітку. Ми не знаємо чиї вони – жіночі, чоловічі, дитячі. Та це й неважливо. Адже кожен вплів свою стрічку в символічну маскувальну сітку, яка є образом нашої спільної дії та солідарності – бути поруч один з одним та власними руками робити спільну справу заради когось, заради всіх", — розповів Пишний.

Придбати пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" можна буде з 6 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 25 тисяч штук пам’ятних монет, зокрема 15 тисяч — будуть доступні в перший день продажу.

Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!", введена в обіг 4 грудня 2023 року, продовжує серію "Безсмертна моя Україно". Дизайн монети створив художник, студент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Резніков. Скульптор – Володимир Атаманчук.

5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера.