Вчора, 13 лютого, о 14:00 на автодорозі сполученням "Славута – Корець – Антоніни", поблизу міста Славута, що на Хмельниччині, сталася аварія, в якій травмувалась 60-річна жінка.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Попередньо встановлено, що 32-річний житель Шепетівщини, перебуваючи за кермом автомобіля "Chevrolet Aveo", наїхав на 60–річну місцеву жительку, що переходила дорогу.

"У результаті ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до реанімаційного відділення місцевої лікарні", — йдеться у повідомленні.

Слідство триває.

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