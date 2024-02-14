В Індонезії відбуваються президентські вибори, розпочався підрахунок голосів

В Індонезії у середу, 14 лютого, відбулося голосування на президентських виборах, яке вважається найбільшим у світі прямим голосуванням за обрання лідера держави, де право голосу мають понад 204 мільйони виборців. Виборчі дільниці вже закрились, розпочався підрахунок голосів.

Про це повідомляють Kyodo News.

Час голосування відрізнявся в трьох часових поясах Індонезії, причому виборчі дільниці на заході Індонезії, включаючи Джакарту, яка перебуває в останньому часовому поясі, закрилися о 13:00 за місцевим часом.

Попередні результати очікуються пізніше ввечері.

Лідером перегонів вважається міністр оборони Прабово Субіанто. У них також беруть участь колишній губернатор Джакарти Анієс Басведан і колишній губернатор Центральної Яви Ганджар Праново.

Президентські вибори в Індонезії проводяться раз на п’ять років. Одна і та ж особа може перебувати на посту глави держави не більше двох термінів підряд, тому дуже популярний серед жителів країни чинний президент Джоко Відодо, який від 2014-го очолює країну, не висував свою кандидатуру.

На виборах у 2014 та 2019 роках нинішній кандидат Прабово програв президенту Джоко Відодо, відомому в народі як Джокові. Однак цього разу Прабово обрав старшого сина президента, Гібрана Ракабумінга Раку, своїм кандидатом у віце-президенти, відзначають Kyodo News.

Прабово називає себе наступником Джоко і обіцяє продовжувати курс нинішнього президента. Ганджар також каже, що він в основному підтримуватиме політику Джоко, зокрема, заплановане перенесення столиці країни.

Аніс робить ставку на опозиційно налаштованих громадян і намагається заручитися підтримкою тих, хто критикує нинішню адміністрацію. Він обіцяє частково переглянути план переміщення столиці та виправити економічну нерівність у країні.

Згідно з опитуванням, виборці віддають перевагу Прабово, який значно випереджає двох інших кандидатів із рівнем підтримки понад 50 відсотків.

Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50%, то у червні пройде другий тур голосування, в якому змагатимуться двоє кандидатів із найбільшими результатами першого туру.