Міністр у справах планування національного розвитку Індонезії Сухарсо Моноарфа оголосив, що нова столиця країни матиме назву Нусантра (дослівно з індонезійської — "архіпелаг"). Вона розташовуватиметься на сході острова Калімантан.

Про це повідомляє Channel News Asia.

За словами Моноарфи, назву нової столиці затвердив президент Індонезії Джоко Відодо. "Причина полягає в тому, що Нусантра — давно відоме слово. Воно впізнаване в усьому світі, просте й описує наш архіпелаг — Республіку Індонезія", — додав чиновник.

Міністр зазначив, що всього варіантів назв нової столиці було близько 80 — вони розроблялися спільно з істориками й мовознавцями. Серед них — Неґара-Джайя ("славетна країна"), Нусантра-Джайя ("славетний архіпелаг") і Нуса-Карія ("творіння батьківщини").

А проте, деякі члени спеціального комітету із заснування нової столиці Індонезії висловили застереження щодо варіанту "Нусантра": мовляв, так тривалий час називають країну, тож якщо і столиця матиме таку ж назву, може виникнути плутанина.

Крім того, ще не вирішене питання, який адміністративний статус матиме Нусантра — міста чи провінції. Спеціальний комітет наразі підтримав останній варіант.

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Що відомо

У 2019 році президент Індонезії Джоко Відодо оголосив про перенесення столиці з Джакарти до Східного Калімантану. Причиною такого кроку стала перенаселеність Джакарти, просідання в ній ґрунту, а також наміри активізувати економічний розвиток острова Калімантан.

Будівництво нової столиці оцінювалося в 32 мільярди доларів і мало початися у 2020 році, але було відкладене через пандемію коронавірусу. Очікується, що парламент Індонезії ухвалить закон про нову столицю вже в січні 2021 року, і перенесення столиці фізично почнеться у 2024-му.

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