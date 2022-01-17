Міністр у справах планування національного розвитку Індонезії Сухарсо Моноарфа оголосив, що нова столиця країни матиме назву Нусантра (дослівно з індонезійської — "архіпелаг"Територія Індонезії складається із 17 тисяч островів різного розміру.). Вона розташовуватиметься на сході острова Калімантан.
Про це повідомляє Channel News Asia.
За словами Моноарфи, назву нової столиці затвердив президент Індонезії Джоко Відодо. "Причина полягає в тому, що Нусантра — давно відоме слово. Воно впізнаване в усьому світі, просте й описує наш архіпелаг — Республіку Індонезія", — додав чиновник.
Міністр зазначив, що всього варіантів назв нової столиці було близько 80 — вони розроблялися спільно з істориками й мовознавцями. Серед них — Неґара-Джайя ("славетна країна"), Нусантра-Джайя ("славетний архіпелаг") і Нуса-Карія ("творіння батьківщини").
А проте, деякі члени спеціального комітету із заснування нової столиці Індонезії висловили застереження щодо варіанту "Нусантра": мовляв, так тривалий час називають країну, тож якщо і столиця матиме таку ж назву, може виникнути плутанина.
Крім того, ще не вирішене питання, який адміністративний статус матиме Нусантра — міста чи провінції. Спеціальний комітет наразі підтримав останній варіант.
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Що відомо
- У 2019 році президент Індонезії Джоко Відодо оголосив про перенесення столиці з Джакарти до Східного Калімантану. Причиною такого кроку стала перенаселеність Джакарти, просідання в ній ґрунту, а також наміри активізувати економічний розвиток острова Калімантан.
- Будівництво нової столиці оцінювалося в 32 мільярди доларів і мало початися у 2020 році, але було відкладене через пандемію коронавірусу. Очікується, що парламент Індонезії ухвалить закон про нову столицю вже в січні 2021 року, і перенесення столиці фізично почнеться у 2024-му.
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