У селі Олешник Берегівського району 13 лютого попрощалися з полеглим захисником Мирославом Вантюхом.
Про це повідомив волонтер Михайло Роман на своїй Facebook-сторінці.
Молодший сержант Мирослав Вантюх був командиром вогнеметного відділення. Помер від поранень 8 лютого у міській клінічній лікарні №6 міста Дніпро.
Прощання із військовим відбулися у місцевій православній церкві.
Прощання з полеглим військовим Мирославом Вантюхом, 13 лютого 2024. Фото: Михайло Роман/Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород
Вічна та світла пам'ять Герою!
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