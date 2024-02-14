В Івано-Франківську судитимуть двох бойовиків "ДНР", які воювали на Херсонщині. Слідчі СБУ завершили розслідування та передали матеріали з обвинуваченням до суду.

Про це повідомили на Facebook-сторінці відомства.

Як йдеться у дописі, 27-річний житель Горлівки, який служив у "МЧС ДНР", наприкінці лютого 2022 року вступив до 5 батальйону 113 полку територіальної оборони на посаду стрільця. На початку березня підрозділ перевезли з Донеччини через РФ на територію Херсонської області.

"Чоловік брав участь у боях проти Сил оборони України в районі населених пунктів Наддніпрянське, Воскресенське, Борозенське, Кочубеївка. На цей час бойовик перебуває на непідконтрольній території Донецької області", — інформують в СБУ.

Також слідчі передали до суду матеріали щодо жителя тимчасово окупованої Макіївки 1988 року народження. Чоловік вступив до підрозділів "ДНР" у березні 2022 року. Служив солдатом в 11 окремому мотострілецькому "єнакієвсько-дунайському" полку. Він воював на Херсонщині.

Обидва бойовики обвинувачуються за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 111, ст. 111-1, ст. 258-3 та ст. 260.

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