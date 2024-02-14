У Києві померла ще одна людина, внаслідок чергової масованої ракетної атаки російських військ.

Про це повідомляє у Telegram Київський міський голова віталій Кличко.

Він поінформував, що число жертв російської атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі.

"Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки", — сказав Кличко.

Російська армія вранці 7 лютого масовано атакувала Київ ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали близько 40 людей. Відомо про чотирьох загиблих. Також пошкоджена інфраструктура. Сили протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці знищили приблизно два десятки ракет

Завдяки роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури у Київській області не було. Падіння уламків зафіксували у 8 населених пунктах. Були пошкоджені понад пів сотні приватних будинків, 5 багатоповерхівок, будинок культури, заклад освіти, пошта, 12 легкових авто. Постраждали троє людей.

У Повітряних силах повідомили, що 7 лютого сили ППО знищили 29 крилатих ракет та 15 "шахедів".

Попереднього разу Росія атакувала ракетами українську столицю 23 січня. Сили ППО знищили над Києвом майже два десятки повітряних цілей. Відомо про 22 постраждалих, серед яких діти.