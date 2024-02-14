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Черкаські гімнастки посіли призові місця всеукраїнського турніру
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Черкаські гімнастки посіли призові місця всеукраїнського турніру

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Черкаські гімнастки посіли призові місця всеукраїнського турніру
Фото: Департамент освіти Черкаської міськради

Вихованки черкаської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 посіли призові місця всеукраїнського турніру з художньої гімнастики.

Про це повідомили у фейсбуці Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Змагання відбулися протягом 9-11 лютого у Львові.

Черкаські гімнастки вибороли нагороди всеукраїнського турніру
Фото: Департамент освіти Черкаської міськради

"Гімнастки змагалися під керівництвом тренерки Наталії Іванової. За результатами змагань вони вибороли одне друге та три третіх місця", — йдеться у повідомленні.

Черкаські гімнастки вибороли нагороди всеукраїнського турніру
Фото: Департамент освіти Черкаської міськради

За результатами виступів дівчата посіли такі місця:

ІІ місце посіла Анна-Єлизавета Бордагова (2011 року народження);

ІІІ місце — Анна Куземчак (2010 року народження);

ІІІ місце — Діана Гвоздик (2009 року народження);

ІІІ місце — Ксенія Кагамлик (2011 року народження).

Черкаські гімнастки вибороли нагороди всеукраїнського турніру

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