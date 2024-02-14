У Туреччині в Анталії сталася масштабна повінь, є загиблий

У Туреччині в Анталії сталася масштабна повінь: затопило вулиці, будинки та дороги, загинула людина. У частині шкіл скасували навчання.

Про “безпрецедентну повінь” повідомив, зокрема, мер Анталії Мухіттін Бьоджек.

“Ми пережили безпрецедентну повінь в Анталії. Ми провели масштабні роботи за участю 1450 співробітників, 290 транспортних засобів і підтримки державних установ. На жаль, ми втратили одного нашого громадянина під час повені”, — написав повідомив мер Анталії у соцмережі Х (колишній Твіттер).

Губернаторство провінції Анталія також опублікувало заяву щодо повені. Зазначається, що через неї скасували навчання в школах у п’яти районах Анталії: Аксу, Дьошемеалті, Кепез, Коньяалти та Муратпаша.

Метеорологи повідомили, що минулої доби в Кепезі за 12 годин випало 330 кілограмів опадів на квадратний метр (середньомісячний показник 112 кг), районі Муратпаша — 242 кг, а в Дьошемеалті — 91,8 кг.

У соцмережах публікують відео підтоплення.

Рік тому, 6 лютого 2023 року, на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим з 1939 року. Загальна кількість загиблих станом на 13 березня у Туреччині — 48 448 людей, загалом кількість жертв у Туреччині та Сирії становить перевищили 50 тисяч людей.