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У Росії чоловіків, які приїхали на роботу з арабських і африканських держав, "продають" на війну проти України — ЗМІ
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У Росії чоловіків, які приїхали на роботу з арабських і африканських держав, "продають" на війну проти України — ЗМІ

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У Росії чоловіків, які приїхали на роботу з арабських і африканських держав, &quot;продають&quot; на війну проти України — ЗМІ
Російські новобранці йдуть, щоб сісти на поїзд на залізничній станції в Прудбої, Волгоградська область РФ, 29 вересня 2022 року. Фото: AP

У Росії почали видавати громадянство людям, які приїхали з арабських і африканських держав. Чоловіків заманюють до Якутії на роботу, після чого відправляють на війну проти України.

Про це повідомило російське видання "Новая газета".

Представники ЗМІ розповіли історії декількох біженців з Сирії, які прибули до РФ за навчальними чи туристичними візами.

У матеріалі зазначається, що вербуванням чоловіків займається Васим Аль Дімашки, який раніше набирав найманців до ПВК "Вагнер". За кожного завербованого він отримує по 337 доларів.

"Новая газета" пише, що людей заманюють на роботу до Якутії, аргументуючи тим, що там мало місцевих, а отже немає кому захищати корисні копалини. Коли чоловіки потрапляють до регіону, то їх "продають у солдати".

Видання також поінформувало про інші схеми вербування іноземців до армії РФ. Наприклад, росіяни користуються тим, що приїжджі не розуміють мови, тож обіцяють їм кращі умови, ніж є насправді.

"З рекрутами зіграла злий жарт арабська: у Росії і лікар, і провізор називаються одним словом. А ці араби були саме провізорами, тобто аптекарями. Не зрозуміло, як вони могли б бути корисними як польові лікарі. Втім, прибувши до тренувального табору, вони й самі швидко передумали", — додається у матеріалі.

25 січня міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що 200 громадян його держави були завербовані Росією для участі у війні.

Американське агентство Associated Press раніше підкреслило, що російські офіційні особи не коментують вербування іноземних громадян, але ЗМІ вказують, що разом з непальцями армія РФ взяла на службу кубинців.

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