На Хмельниччині судитимуть директора будівельної компанії та двох інженерів з технагляду за неякісно зроблений ремонт доріг, який спричинив державі дев'ять млн грн збитків.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що у 2020 році будівельна компанія зобов’язалася влаштувати тонкошарове покриття на ділянках автомобільної дороги державного значення, однак умови договору не виконала та поклала асфальт неналежної якості.

"Директор підприємства, за версією досудового слідства, підробив акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість робіт. Товщина та щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам і може призвести до передчасного пошкодження і руйнування автодороги. Попри це, інженери з технагляду підписали звітну документацію, на підставі якої підряднику сплачено бюджетні кошти за роботи, які не підлягали прийняттю та оплаті. Такі дії обвинувачених призвели до суттєвих збитків державі — понад 9 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Тепер директора будівельної компанії судитимуть за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також двох інженерів з технагляду — за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.

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