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Qara deñizde "Tsezar Kunikov" VDK mahv etildi: ne bilemiz
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Qara deñizde "Tsezar Kunikov" VDK mahv etildi: ne bilemiz

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Qara deñizde &quot;Tsezar Kunikov&quot; VDK mahv etildi: ne bilemiz
"Tsezar Kunikov" VDK. Фото: losbarcosdeeugenio.com

Kiçik aynıñ 14-üniñ gecesi Ukraina Mudafaa nazirliginiñ Baş istihbarat idaresi, Qara deñizde "Tsezar Kunikov" büyük desant gemisini (VDK) dronlarnen ücüm etti. O battı.

UPD: Ukraina MNniñ Bİİ, "Magura V5" deñiz dronları vastasınen rus gemisine ücümini kösterdiler.

USQniñ Baş şatbı tasdıqladı ki, işğal etilgen Qırımnıñ Alupka rayonında "Tsezar Kunikov" VDK battı. Bu, Ukraina Silâlı Quvetleriniñ MNiñ İBBnen orta operatsiyası edi.

Öz menbaları, Suspilnege bu bilgilerni tasdıqladılar.

"Qırım yerli" Telegram kanalınıñ haber bergenine köre Yalta, Mishor, Alupka ve Simeiz rayonında yerli sakinler, şiddetli patlamalar eşikenler. VDK ise Mishor rayonında batqan.

Şu anda qıdırıcı-qurtarıcı işler keçirile, bir gemi "Tsezar Kunikov"nı tapmağa çalışa.

Aynı zamanda Telegramda Rusiye Mudafaa nazirligi bildirdi ki, kiçik aynıñ 14-ünde Qara deñiz üzerinde altı uçucısız alet tutulıp yoq etildi.

"Ava mudafaası sisteması, Belhorod vilâyetinde (2 dron) ve Voronej vilâyetinde (1 dron), Qara deñiz üzerinde (6 dron) uçucısız aletlerni tutıp yoq etti", — dep bildirildi.

"Tsezar Kunikov" VDK aqqında ne bilemiz

775. leyhalı "Tsezar Kunkov" rus desant gemisi, eñ yañı rus gemilerinden biridir. O, Aqyarda yerleşe edi. Onıñ taqımı 87 insandan ibaret edi.

Rusiyeniñ tolu miqyaslı tecavuzından evel mezkür gemi, Kosovoda (1999 senesi) KFOR operatsiyasında, rusiye-gürcistan cenkinde (2008 senesi) iştirak etti ve suriye ordusına (2015 senesi) askerlerni ketire edi.

2022 senesi saban ayınıñ 24-ünde Berdânsk limanında VDK bozuldı. 2023 senesi mayıs ayınıñ 14-ünde tamir etilgen ve boyalanğan soñ zavoddan çıqtı.

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