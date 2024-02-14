Росіяни з мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини

Війська РФ обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську, Городнянську. Під обстрілами опинилися п'ять прикордонних сіл. Всього військові зафіксували майже 40 вибухів.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада: чотири вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем'яч.

Семенівська громада: сім вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку сіл Карповичі та Заріччя.

Сновська громада: 10 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в районі села Клюси.

Городнянська громада: 17 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в районі села Сеньківка.

Інформація про поранених та загиблих внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо, російські війська 11 лютого обстріляли три прикордонні села: Грем’яч, Бучки та Клюси. Прикордонники зафіксували близько 30 вибухів.

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