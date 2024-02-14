У США оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки Майоркасу

Палата представників США проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандра Майоркаса. Це вже друга спроба оголосити йому імпічмент.

Про це повідомив телеканал CNN.

Палата представників після голосування прийняла резолюцію про оголошення Майоркасу імпічменту. Це рішення підтримали 214 конгресменів, 213 — виступили проти.

Міністра звинувачують у "навмисній і систематичній відмові" забезпечити дотримання імміграційного законодавства та "зловживання суспільною довірою". Сам Майоркас заявив, що не несе відповідальності за ситуацію на кордоні, покладаючи провину за неї на непрацюючу імміграційну систему США, яку Конгрес не може виправити.

У вівторок ввечері Білий дім поширив заяву президента Джо Байдена, в якій йшлося про те, що "історія не буде прихильно ставитися до республіканців Палати представників за їх кричущий антиконституційний партійний акт, спрямований проти шановного державного службовця з метою ведення дрібних політичних ігор".

За цей імпічмент має проголосувати Сенат. Однак малоймовірно, що Сенат, в якому більшість складають демократи, проголосує за відсторонення Майоркаса, оскільки він є представником Демократичної партії.

Оголошення імпічменту Майоркасу стало другим випадком в історії США, коли законодавці оголосили імпічмент міністру. Минулого разу Палата представників прийняла резолюцію про імпічмент міністра оборони Вільяма Белнапа 2 березня 1876 року за звинувачення у корупційному скандалі. Того ж дня він пішов у відставку.

Міграційні проблеми Сполучених Штатів Америки

Понад 6,3 мільйона мігрантів незаконно в'їхали до США з 2021 року, що зробило імміграцію спірним питанням напередодні листопадових виборів. Це питання є основним напрямком кампанії Дональда Трампа з витіснення Джо Байдена з посади.

Нині конгресмени працюють над законопроєктом, щоб виділити гроші для розвʼязання проблеми на південному кордоні з Мексикою. Звідти люди великими групами намагаються нелегально пробратися до США.