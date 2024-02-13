Суспільне та шведська фундація Lingvis запустили платформу з вивчення української мови. Відтепер це можна робити, переглядаючи оригінальний контент Суспільного. Вебзастосунок дозволяє вивчати українську носіям угорської, німецької, французької, італійської, японської, португальської, шведської та багатьох інших мов.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного Мовлення.

Як це працює

Формат Suspilne | LingvisPlay дає можливість переглядати контент Суспільного, отримувати миттєвий переклад подій на екрані та контекстуалізацію слів, формувати індивідуальний словник і тренувати його різними вправами.

Складність перекладу та контекстуалізації різна й залежать від обраного користувачем рівня володіння українською. Кожне слово маркується кольором відповідно до рівня його складності: зелені слова мають бути відомі користувачеві, жовті слова треба вивчити зараз, а червоні слова — пізніше. У своєму індивідуальному навчальному профілі можна простежувати прогрес навчання, який динамічно оновлюється залежно від вивчених слів.

За даними LingvisPlay, користувачі сервісу в інших країнах назвали такий формат "ідеальним поєднанням Netflix і Duolingo".

Які мови підтримує платформа

Вебзастосунок дозволяє вивчати українську мову носіям англійської, польської, чеської, словацької, румунської, угорської, кримськотатарської, російської, німецької, французької, італійської, японської, португальської, іспанської та шведської мов.

Контент, який можна знайти на платформі

Матеріалом для вивчення української мови на платформі стали документальні фільми, відеоблоги, розслідування, експлейнери, репортажі, серіали, популярні освітні та розважальні проєкти Суспільного. Загалом на платформі представлені понад 250 одиниць контенту Суспільного.

Як платформа підтримує актуальність словника та контекстуалізацію

Платформа Suspilne | LingvisPlay вдосконалюється за допомогою штучного інтелекту (ШІ), включаючи chatGPT, щоб забезпечити користувачам найвищу якість перекладів та ефективність вивчення. Використовуючи ШІ для покращення перекладів та визначення CEFR рівнів слів, а також втілює збалансоване поєднанням розваг та навчання.

Факти про продукт LingvisPlay

Формат LingvisPlay рекомендований Інститутом навчання впродовж життя ЮНЕСКО та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. У 2018 році Європейська мовна спілка нагородила LingvisPlay (бренд SVT Språkplay) премією Prix Europa за найкращий європейський онлайн-проєкт.

У 2022 році ЮНЕСКО включила LingvisPlay до глобального огляду технологічних рішень для грамотності та навчання біженців і мігрантів. Було виявлено, що LingvisPlay охопив найбільшу кількість біженців і мігрантів серед 40 ідентифікованих цифрових продуктів.

Партнерство стало можливим завдяки фінансовій підтримці фонду Lingvis від Spotify x PLUS1, TGV+ і Dusan Stojanovic and family.

Lingvis Foundation — це міжнародна некомерційна організація, заснована у Швеції, метою якої є прискорення мовної інтеграції біженців і мігрантів за допомогою цифрових форматів та інструментів, зокрема формату LingvisPlay. Організація співпрацює з місцевими некомерційними асоціаціями, такими як Språkkraft у Швеції, Lingvis Finland у Фінляндії та Lingvis CH verein у Швейцарії.

Що відомо про Суспільне

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка.

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