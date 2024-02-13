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В Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології проводять операції пацієнтам з епілепсією
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В Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології проводять операції пацієнтам з епілепсією

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Близько трьох тисяч людей з епілептичними нападами щороку звертаються до Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології. Про це Суспільному розповів лікар-невролог, епілептолог Тарас Студеняк.

Епілепсія — хронічне захворювання нервової системи людини, що проявляється судомними нападами. За словами Тараса Студеняка, пацієнтів лікують двома методами – медикаментозно та роблять операції.

"У рік ми консультуємо близько 2500-3000 людей. Це консультації в напрямку епілептології або диф діагнозу. Епілепсія — це захворювання, яке в першу чергу характеризується наявністю нападів. Якщо йти чітко за класифікацією, то це наявність двох нічим не спровокованих нападів. До 1% населення мають активні напади, тоді як протягом життя напади трапляються в ранньому дитинстві або в старості майже в 20-30% людей", — розповів Тарас Студеняк.

За словами Тараса Студеняка, епілепсію діагностують в пацієнтів різного віку. Більшість випадків — це набуті захворювання, хоча трапляються й генетичні.

"Найчастіше два піки захворюваності — це діти першого десятиліття життя і старші люди 60+. Є спадкові форми, хоча насправді їхня частка невелика. Люди вважають, що генетичні це обов’язково спадкові. Ні, дуже часто це поломка гена саме в конкретної людини, у якої виникла хвороба. Причин дуже багато. Насправді епілепсія — це не одна хвороба, це десятки різноманітних хвороб, просто вони проявляються нападами", — додає Тарас Студеняк.

Діагностика епілепсії в пацієнтів розпочинається з опитування про напади та відчуття людини під час нападу. Далі проводять додаткові обстеження.

"Електроенцефалограма — це метод реєстрації електричної активності мозку. Ми бачимо не тільки фонову активність, а можемо зафіксувати й патологічну епілептичну активність. За допомогою Електроенцефалограми ми вже можемо сказати про тип епілепсії в деяких випадках або знайти епілептогенне вогнище, яке запускає епілептичні напади. Іншим методом дообстеження є магнітна резонансна томографія, за допомогою якої ми можемо чітко виключити структурні ураження головного мозку, або якщо вони є, то яка саме частина мозку є зміненою", — розповідає нейрофізіологиня- неврологиня-епілептологиня Мар’яна Прийма.

Лікування епілепсії проводять двома методами.

"Медикаментозна терапія — у нас є вже близько 19-20 препаратів, які ми назначаємо. На жаль, близько 20-30% вони не реагують на фармакотерапію, вони є фармакорезистентними. У таких випадках хірургія епілепсії є не альтернативним методом, а я б сказала — єдиним правильним методом", — додає Мар'яна Прийма.

За словами Володимира Смоланки, близько 70 операцій на рік проводять пацієнтам з епілепсією.

"Коли це не пухлинного генезу й пов'язано більше з якимись структурними змінами кори головного мозку — ми включаємо сюди гіпокампальний склероз, фокальну кортикальну дисплазію та пацієнтів з каверномами епілептогенними, то ми оперуємо трохи понад 30 випадків на рік. Якщо ми говоримо про пухлини головного мозку, які також є епілептогенними, то це ще плюс 35-40 випадків на рік. Загалом близько 70 пацієнтам ми допомагаємо хірургічно справитися з судомними нападами", — додав нейрохірург Володимир Смоланка.

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