Протягом доби на фронті відбулось понад пів сотні бойових зіткнень — Генштаб

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 13 лютого.

Протягом доби росіяни здійснили 1 ракетний і 94 авіаційних удари, а також 89 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 52 бойових зіткнення.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону. Армія РФ завдала авіаудару по населеному пункту Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем'яч, Заріччя, Кореньок, Павлівка Сумської області, Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп'янському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, проте завдали 2 авіаудари по населеному пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки у районі населеного пункту Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. Окупанти завдавали 5 авіаційних ударів у районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області, Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 8 атак у районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Армія РФ завдала авіаційного удару по Часовому Яру Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Курдюмівка, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак у районі Авдіївки та ще 2 атаки в районі Невельського Донецької області. Росіяни завдали 2 авіаційних удари в районі населеного пункту Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинились Георгіївка, Костянтинівка, Парасковіївка, Первомайське, Донецької області.

На Новопавлівському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Армія РФ завдала авіаудару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Старомайорське, Донецької області, Левадне, Новодарівка Запорізької області.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаку в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області. Авіація росіян завдала ударів по населених пунктах Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Росіяни здійснили безуспішну спробу штурму позицій ЗСУ. Під артилерійським вогнем опинилися Херсон, Токарівка, Ромашкове Херсонської області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Кринки Херсонської області. Армія РФ здійснила обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 районах розташування ЗРК росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 4 артилерійських засобах, 1 пункту управління, по 2 складах боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби окупантів.