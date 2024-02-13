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На Буковині шукають 8-річну дитину, яка підсковзнулась на деревʼяному мосту й впала у річку
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На Буковині шукають 8-річну дитину, яка підсковзнулась на деревʼяному мосту й впала у річку

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На Буковині шукають 8-річну дитину, яка підсковзнулась на деревʼяному мосту й впала у річку
Ілюстративне фото, dailylviv

У Чернівецькій області шукають 8-річну дівчинку, яка підсковзнулась на деревʼяному мосту й впала в річку. До пошуків залучили поліцейських, рятувальників та місцевих жителів.

Про це Суспільне Чернівці повідомила речниця головного управління нацполіції області Кароліна Маришева.

За її словами, від жительки села Коритне надійшло повідомлення про те, що зі школи не повернулась її 8-річна донька. Зі слів брата, вони переходили через деревʼяний міст річки Бережонка, підсковзнулись і впали в річку. 15-річному хлопцю вдалось вибратись.

Зараз пошуки ускладнюються сильною течією, підняттям рівня води та лісовим масивом.

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