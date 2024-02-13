Завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що роль дронів у війні збільшується кожного дня, оскільки зростає кількість їхнього використання з обох сторін.

Про це генерал-полковник повідомив у інтерв'ю ZDF напередодні призначення головнокомандувачем Збройних сил України.

"Зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій, і набагато більше", — сказав Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що "ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в ЗС і в самому процесі збройної боротьби".

"Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", — додав головнокомандувач.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.