НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію — Сирський
СирськийЗСУДронВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаЗброя і технології

Завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію — Сирський

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію — Сирський
Фото: Yuriy Mate/Global Images Ukraine/Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що роль дронів у війні збільшується кожного дня, оскільки зростає кількість їхнього використання з обох сторін.

Про це генерал-полковник повідомив у інтерв'ю ZDF напередодні призначення головнокомандувачем Збройних сил України.

"Зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій, і набагато більше", — сказав Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що "ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в ЗС і в самому процесі збройної боротьби".

"Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", — додав головнокомандувач.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Ухвалили рішення про посилення військових частин: Сирський — про поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки
Ухвалили рішення про посилення військових частин: Сирський — про поїздку на Авдіївський та Куп'янський напрямки
Сирський, Умєров
Умєров та Сирський обговорили з командувачем військ НАТО у Європі збільшення засобів РЕБ і ротацію бійців на фронті
Зеленський
Сирський та Умєров сьогодні об'їхали всі "гарячі точки" на фронті — Зеленський
Зеленський
Зеленський призначив генерал-лейтенанта Мойсюка на посаду уповноваженого з гарантій безпеки
На початок