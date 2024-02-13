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Гуляв із сестрою по кризі: в ставку Київщини водолази знайшли 11-річного хлопчика
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Гуляв із сестрою по кризі: в ставку Київщини водолази знайшли 11-річного хлопчика

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Гуляв із сестрою по кризі: в ставку Київщини водолази знайшли 11-річного хлопчика
Фото: поліція Київщини

Лише наступної доби рятувальникам вдалося знайти тіло 11-річного хлопчика, який втопився в ставку Київщини.

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

Вдень 13 лютого диспетчерська отримала виклик, що у ставку села Маслівка Миронівської територіальної громади втопилась дитина.

Встановили, що 11-річний хлопчик разом з 10-річною сестрою повертались додому від бабусі. По дорозі вони вирішили прогулятися по кризі, проте лід не витримав.

"За допомогою плавзасобів особовий склад проводить пошуки, але тіло не знайшли. Пошукові роботи тривають", — йдеться в повідомленні.

До пошуку залучили п'ятьох працівників ДСНС, спецтехніку, човен та двох людей з місцевої тероборони.

Гуляв із сестрою по кризі: в ставку Київщини водолази знайшли 11-річного хлопчика
Ставок. Фото: ДСНС Київщини

14 лютого об 11:05 тіло дитини підняли з водойми працівники Ржищівської рятувальної станції.

У січні працівники ДСНС врятували чоловіка, який тонув у місцевому озері Ірпеня. Містянин вийшов на лід, щоб скоротити шлях додому, і провалився у воду.

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