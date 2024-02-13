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Знести не можна відновити: що чекає на пошкоджену обстрілами будівлю дитячої стоматполіклініки у Чернігові
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Знести не можна відновити: що чекає на пошкоджену обстрілами будівлю дитячої стоматполіклініки у Чернігові

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Пошкоджена після російського обстрілу будівля Чернігівської дитячої стоматполіклініки не підлягає відновленню. Такий висновок експертної комісії озвучив 13 лютого заступник міського голови Олександр Атрощенко під час загальноміської наради в міській раді. Основною рекомендацією експертів було зробити консервацію приміщень підвалу після знесення основної будівлі. Вона зараз має статус пам'ятки історії. Після ракетного удару, який пошкодив будівлю, її подали до переліку об'єктів, щоб такого статусу позбавити.

"Історія цієї будівлі сягає першої половини ХІХ століття і, очевидно, вона споруджена десь у 1820-30-х роках", – каже доктор історичних наук, професор Сергій Леп'явко.
Знести не можна відновити: що чекає на пошкоджену обстрілами будівлю дитячої стоматполіклініки у Чернігові
Сергій Леп'явко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Приміщення дитячої стоматологічної поліклініки розташоване у самому центрі Чернігова. Стоматполіклініка працювала до лютого 2022 року. Під час повномасштабного вторгнення, внаслідок ракетного удару, приміщення отримало ушкодження. Після деокупації Чернігівщини дитячу стоматологію перенесли в інше місце, будівля з того часу порожня.

Сергій Леп'явко каже, що цей будинок має архітектурне значення для міста. Він єдиний у Чернігові зберіг елементи стилю провінційного ампіру.

"Ми бачимо по декору напівколони, потім перехід з однієї висоти на іншу. Цей стиль існував якраз в 1820-50-х роках. Він є досить рідкісним, тому що він як з'явився, так і зник досить швидко", – пояснює Сергій Леп'явко.
Знести не можна відновити: що чекає на пошкоджену обстрілами будівлю дитячої стоматполіклініки у Чернігові
Будівля дитячої стоматполіклініки у Чернігові. ФОТО: Суспільне Чернігів

13 лютого під час загальноміської наради в міській раді Чернігова обговорювали питання знесення пошкодженої обстрілом будівлі дитячої стоматполіклініки.

Зі слів заступника міського голови Олександра Атрощенка, за висновком обстеження, яке зробили в листопаді 2022 року, будівля не підлягає відновленню:

"Основне, що рекомендовано – виконати консервацію приміщень підвалу після ліквідації основної частини".
Знести не можна відновити: що чекає на пошкоджену обстрілами будівлю дитячої стоматполіклініки у Чернігові
Олександр Атрощенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Як каже начальник управління культури та туризму Чернігівської міськради Олександр Шевчук, будівля має статус пам’ятки історії. 21 жовтня та 1 грудня 2022 року департамент культури додав будівлю до переліку на зняття цього статусу.

"Постать, заради якої це має статус пам'ятки історії, вона підпадає про закон про деколонізацію. Це Глєб Успенський – російський письменник, революціонер, народоволець і він не має ніякого відношення, він два літа відпочивав", – пояснює Олександр Шевчук.
Знести не можна відновити: що чекає на пошкоджену обстрілами будівлю дитячої стоматполіклініки у Чернігові
Олександр Шевчук. ФОТО: Суспільне Чернігів

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако запропонував:

"Давайте напрацюємо бачення. Тобто, місце, ну, дійсно, центр міста, руйнування ці, воно і не розбирається, і не відновлюється, і... Ну, я думаю, що є багато варіантів, як це можна... Ділянку використати. І треба тоді чітко пояснити, що там немає, з точки зору архітектурної спадщини, немає пам'ятки".
Знести не можна відновити: що чекає на пошкоджену обстрілами будівлю дитячої стоматполіклініки у Чернігові
Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зі слів Сергія Леп'явка, історики й досі з'ясовують, хто ж був власником цієї будівлі.

За однією з версій, першим володів цим будинком купець Щелкановський.

"Потім якийсь час тут жила сім’я письменника Гліба Успенського і далі вже переходила з установи в установу і зрештою закінчилося все тим, що тут уже була дитяча стоматологічна поліклініка. Гліб Успенський тут був випадковою особою. Насправді його сім’я могла жити в будь-якому іншому будинку Чернігова і тоді б цей, його поставили б на облік як пам’ятку архітектури. А так, оскільки був письменник і так свого часу десь більш-менш відомий, то коли робили облік усіх пам’яток, поставили на облік саме як будинок Гліба Успенського" – каже Сергій Леп'явко.
Знести не можна відновити: що чекає на пошкоджену обстрілами будівлю дитячої стоматполіклініки у Чернігові
Будівля дитячої стоматполіклініки у Чернігові. ФОТО: Суспільне Чернігів

Історик пропонує ще раз обстежити будівлю, щоб до цього залучили експертів з історичної архітектури:

"В ХІХ столітті, особливо тоді, в середині ХІХ, споруди мали товсті стіни, особливо товсті стіни в підвальній частині. І я впевнений, що споруда пошкоджена не на 70%, як припускають, коли кажуть, що треба знести, а ці пошкодження я оцінив би в 10-20%, не більше 30-ти. Понад те, міська бібліотека, яка знаходиться поряд, була пошкоджена значно більше або принаймні так само. Ми бачимо результат, вона відновлена ззовні, зсередини, а це будинок середини ХХ століття, зі значно тоншими стінами і значно слабшими конструкціями".

Леп’явко вважає, що цегляну будівлю, якій близько 200 років варто спробувати зберегти й відновити.

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