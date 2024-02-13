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Виправдовував збройну агресію РФ: суд обрав запобіжний захід ієродиякону Павлу Музичуку
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Виправдовував збройну агресію РФ: суд обрав запобіжний захід ієродиякону Павлу Музичуку

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Павлу Музичуку обрали запобіжний захід
Павло Музичук з адвокатами в залі Солом'янського райсуду. Київ, 13 лютого 2024 року. Фото: Дар'я Нематіан Золбін/Суспільне

Солом'янський районний суд Києва сьогодні, 13 лютого, обрав запобіжний захід ієродиякону Павлу Музичуку. Його підозрюють у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Про це повідомляє з судової зали кореспондентка Суспільного.

Павлу Музичуку суд обрав запобіжний захід у вигляді застави на понад 120 тисяч гривень (40 мінімальних доходів громадян) та носіння електронного браслета.

Також суд зобов'язав підозрюваного прибувати до слідчого прокурора за вимогою, повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи, не виїжджати з Києва без дозволу слідчого прокурора або суду, утриматися від спілкування зі свідками та здати на зберігання документи, які надають право виїжджати за кордон.

Адвокати Музичука повідомили, що оскаржуватимуть рішення судді Солом'янського районного суду. Клопотатимуть про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

9 лютого джерела Суспільного повідомили, що СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі.

Пізніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що послушнику Києво-Печерської лаври повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників за ч.1 ст.436-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Сьогодні зранку, 9 лютого, Служба безпеки України проводила обшуки у Києво-Печерській лаврі. Пізніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що послушнику Лаври оголосили підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників за ч.1 ст.436-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідство встановило, що підозрюваний під час листування в одному з месенджерів неодноразово робив заяви, які виправдовували чи заперечували російські дії. Відповідні висновки підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

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