У Сумах розповіли, як допомогти жертвам сексуального насилля в умовах війни

У Сумах працівників соціальної сфери навчали, як розпізнавати потерпілих від насилля в умовах війни та надати їм допомогу. Тренінги організовують для десяти громад Сумщини в рамках національного проєкту "Допомога поруч". Чому навчали мешканців Сумської громади — дізнавалося Суспільне.

Тренінг щодо протидії насиллю, пов'язаного з війною, та роботи з його наслідками відбувся в Сумському держуніверситеті в рамках національного проєкту "Вистоїмо разом". Його слухачі – працівники соціальної сфери Сумського району, розповіла керівниця проєкту Крістіна Сахно.

"Щодо статистики, на національному рівні зафіксовано два випадки, дві особи, які є постраждалими від сексуальної експлуатації, пов'язаної з конфліктом, на території Сумської області. Але ж ми розуміємо, що Сумська область є тією, в якій перетинають кордон різні особи. Тому наразі сили покладені на те, щоб ідентифікувати і допомогти людям пройти самоідентифікацію за допомогою роздаткового матеріалу", - пояснила Крістіна Сахно.

Фото: Суспільне Суми

За словами тренерки Світлани Півень, станом на 1 лютого цього року в Україні зафіксовано 270 випадків сексуального насилля пов'язаного з війною.

"Ми розглядали чим відрізняється сексуальне домашнє насильство і насильство під час війни. З іншого боку, ми розглядали причини, чому низький рівень звернень, обговорювали, яка допомога потрібна постраждалим особам, як її надати", - розповіла тренерка, членкиня ГО "Інтелект Сумщини" Світлана Півень.

Фото: Суспільне Суми

Наталія Довгопол – одна з учасниць тренінгу. Жінка працює головною спеціалісткою департаменту соціального захисту населення районної держадміністрації.

"Ми працюємо з протидією насильству в сім'ї, гендерно зумовленому насильству в Сумському районі. Багато цікавих питань було порушено на тренінгу, багато корисної інформації. Отримані навички будемо застосовувати в своїй роботі", - зазначила Наталія Довгопол.

Після навчальної частини в рамках проєкту презентували театралізований перформанс "Не мовчіть", організований культурно-мистецьким центром держуніверситету, розповіла Крістіна Сахно. До перегляду запросили вразливі групи населення – внутрішньопереміщених осіб та людей звільнених з окупації.

Фото: Суспільне Суми

"Я вивчала для того, щоб написати сценарій, багато документальних матеріалів. Це телепередачі, ютуб, новинні канали, де жертви насилля, люди, яких вдалося врятувати з полону, розповідали свої історії. В сценарії звучать історії не 100% доповідь, але реальні факти там присутні", - пояснила художня керівниця культурно-мистецького центру Ольга Бондаренко.

Фото: Суспільне Суми

15 лютого учасники поїдуть з тренінгом та перформансом до міста Шостка.

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