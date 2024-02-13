НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Сумах розповіли, як допомогти жертвам сексуального насилля в умовах війни
ДОПОМОГАПРАВА ЛЮДИНИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Сумах розповіли, як допомогти жертвам сексуального насилля в умовах війни

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Сумах працівників соціальної сфери навчали, як розпізнавати потерпілих від насилля в умовах війни та надати їм допомогу. Тренінги організовують для десяти громад Сумщини в рамках національного проєкту "Допомога поруч". Чому навчали мешканців Сумської громади — дізнавалося Суспільне.

Тренінг щодо протидії насиллю, пов'язаного з війною, та роботи з його наслідками відбувся в Сумському держуніверситеті в рамках національного проєкту "Вистоїмо разом". Його слухачі – працівники соціальної сфери Сумського району, розповіла керівниця проєкту Крістіна Сахно.

"Щодо статистики, на національному рівні зафіксовано два випадки, дві особи, які є постраждалими від сексуальної експлуатації, пов'язаної з конфліктом, на території Сумської області. Але ж ми розуміємо, що Сумська область є тією, в якій перетинають кордон різні особи. Тому наразі сили покладені на те, щоб ідентифікувати і допомогти людям пройти самоідентифікацію за допомогою роздаткового матеріалу", - пояснила Крістіна Сахно.

У Сумах розповіли, як допомогти жертвам сексуального насилля в умовах війни
Фото: Суспільне Суми

За словами тренерки Світлани Півень, станом на 1 лютого цього року в Україні зафіксовано 270 випадків сексуального насилля пов'язаного з війною.

"Ми розглядали чим відрізняється сексуальне домашнє насильство і насильство під час війни. З іншого боку, ми розглядали причини, чому низький рівень звернень, обговорювали, яка допомога потрібна постраждалим особам, як її надати", - розповіла тренерка, членкиня ГО "Інтелект Сумщини" Світлана Півень.

У Сумах розповіли, як допомогти жертвам сексуального насилля в умовах війни
Фото: Суспільне Суми

Наталія Довгопол – одна з учасниць тренінгу. Жінка працює головною спеціалісткою департаменту соціального захисту населення районної держадміністрації.

"Ми працюємо з протидією насильству в сім'ї, гендерно зумовленому насильству в Сумському районі. Багато цікавих питань було порушено на тренінгу, багато корисної інформації. Отримані навички будемо застосовувати в своїй роботі", - зазначила Наталія Довгопол.

Після навчальної частини в рамках проєкту презентували театралізований перформанс "Не мовчіть", організований культурно-мистецьким центром держуніверситету, розповіла Крістіна Сахно. До перегляду запросили вразливі групи населення – внутрішньопереміщених осіб та людей звільнених з окупації.

У Сумах розповіли, як допомогти жертвам сексуального насилля в умовах війни
Фото: Суспільне Суми

"Я вивчала для того, щоб написати сценарій, багато документальних матеріалів. Це телепередачі, ютуб, новинні канали, де жертви насилля, люди, яких вдалося врятувати з полону, розповідали свої історії. В сценарії звучать історії не 100% доповідь, але реальні факти там присутні", - пояснила художня керівниця культурно-мистецького центру Ольга Бондаренко.

У Сумах розповіли, як допомогти жертвам сексуального насилля в умовах війни
Фото: Суспільне Суми

15 лютого учасники поїдуть з тренінгом та перформансом до міста Шостка.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Салліван
"Ставки стають все вищими, ціна бездіяльності зростає": Салліван про підтримку України
Майк Джонсон
Джонсон заявив, що Палата представників не проголосує за допомогу Україні
Шиють спідню білизну для військових, лютий 2024 рік
Луцькі студентки шиють спідню білизну для поранених бійців у госпіталях
Гостомель, UNITED24
У Гостомелі перевірили відбудову двох п'ятиповерхівок за кошти UNITED24
На початок