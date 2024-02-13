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Військові РФ били за українську мову. З ТОТ Херсонської області вдалось повернути подружжя
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Військові РФ били за українську мову. З ТОТ Херсонської області вдалось повернути подружжя

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Херсонщина, евакуйована родина з ТОТ
Жінка, яку вдалось вивезти з тимчасово окупованої Херсонщини, обіймається з дівчиною. Фото: обмудсман Лубінець/Telegram

На підконтрольну територію України вдалось повернути подружжя з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За повідомленням омбудсмена, родина тричі намагалась виїхати з окупації.

"Перший раз на їхніх очах розстріляли евакуаційну машину, другий – українців побили. Лише третя спроба виявилася вдалою", — написав Лубінець.

Подружжя майже два роки перебувала в окупації та зазнала жорстокого поводження зі сторони російських військових. Жінку двічі водили на “підвал” та жорстоко побили через те, що вона розмовляла українською мовою.

"Коли жінка опинилась на підконтрольній Україні території, встала на коліна та поцілувала землю. Зараз родина у відносній безпеці. У разі потреби наш офіс і далі буде допомагати родині, адже люди, які повертаються додому мають розуміти, що ми всі єдині й маємо підтримувати одне одного!", — написав омбудсмен.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що до України з тимчасово окупованої території Херсонської області вдалось повернути 16-річну дитину та її бабусю.

Також відомо, що до України вдалось повернути ще двох дітей, яких російські військові незаконно вивезли з тимчасово окупованої території Херсонщини.

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