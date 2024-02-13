На Чернігівщині попрощалися з трьома солдатами ЗСУ. Андрія Дідовця поховали 12 лютого, Ярослава Савосіна та Олексія Коваленка 13 лютого. Вони загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині та Харківщині.

Солдат Андрій Дідовець народився 12 травня 1996 року в селі Масалаївка Сосницької громади, з часом з родиною переїхав до села Синютин. Закінчив Пекарівську школу, потім навчався в коледжі транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ. Працював у Чернігові.

Андрій Дідовець. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У серпні 2023 року долучився до лав ЗСУ. Був на посаді старшого стрільця. Загинув 5 лютого 2024 року у бою на Донеччині.

Прощання з Андрієм Дідовцем. ФОТО: Суспільне Чернігів

Попрощалися та поховали у селі Синютин.

Солдат Ярослав Савосін народився 19 серпня 1982 року у Прилуках. Закінчив середню школу №6. Навчався в Ніжинському професійному училищі за спеціальністю "електромеханік побутової техніки".

Ярослав Савосін. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Проходив строкову військову службу, працював у Києві та Прилуках. У вересні 2023-го долучився до лав ЗСУ. Був на посаді старшого стрільця.

Похорон Ярослава Савосіна. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 2 лютого 2024 року в бою на Донеччині. Попрощалися в Прилуках, поховали на місцевому кладовищі.

Солдат Олексій Коваленко народився 24 жовтня 1999 року у Чернігові. Дитинство часто проводив у бабусі в селі Галиця на Ніжинщині. 2005-2016 роки навчався у Чернігові в школі №14, далі у Чернігівському державному професійному будівельному ліцеї.

Олексій Коваленко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Працював маляром-штукатурником на будівництві. У жовтні 2023 року долучився до лав ЗСУ. Пройшов підготовку у Польщі.

Похорон Олексія Коваленка. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 21 січня 2024 року у бою на Харківщині. Попрощалися та поховали в селі Галиця.

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